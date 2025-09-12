ETV Bharat / state

कांस्टेबल के 10 हजार पदों पर भर्ती: पहली बार 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए

जयपुर: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10 हजार पदों पर भर्ती के लिए 13 और 14 सितंबर, 2025 को प्रदेश के 21 जिलों में बने करीब 1300 परीक्षा केंद्रों पर 5.24 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इस भर्ती में पहली बार 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं. पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने और ब्लूटूथ से नकल जैसी धांधली रोकने के लिए सुरक्षा और जांच के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर एआई कैमरों से पेपर पर निगरानी रखी जाएगी. जहां तय पांच लोगों के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति पहुंचने पर तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट मिल जाएगा. भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी बिपिन कुमार पांडेय और एसओजी-एटीएस के एडीजी वीके सिंह ने आज शुक्रवार शाम को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी.

पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम, लाइव निगरानी: एडीजी बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2025 में नकल रोकने के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग और मॉनिटरिंग के लिए आईटी प्रशिक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है. बायोमैट्रिक जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को केंद्र पर प्रवेश दिया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निष्प्रभावी करने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (मोबाइल-पेजर) ले जाना निषेध है. परीक्षा ड्यूटी में लगा स्टाफ भी स्मार्टफोन नहीं ले जा सकेगा. परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर को कीपेड मोबाइल की अनुमति दी जाएगी.

पढ़ें:

तीन महिला बटालियन के 1500 पद भी शामिल: उन्होंने बताया कि तीन नवसृजित महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई और पद्मिनी देवी बटालियन के कुल 1500 और पुलिस दूरसंचार के 1469 पदों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है. पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल और चालक के पद के लिए 13 सितंबर को और कांस्टेबल (पुलिस, आरएसी, इंटेलिजेंस व एमबीसी) की परीक्षा 14 सितंबर को होगी. 13 सितंबर को 9 जिलों में 280 परीक्षा केंद्रों पर 1,05,846 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. जबकि 14 सितंबर को पहली पारी में 21 जिलों में 582 परीक्षा केंद्रों पर 2,09,987 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. वहीं, 14 सितंबर को दूसरी पारी में 2,08,907 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.