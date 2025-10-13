ETV Bharat / state

महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस रही चैंपियन, पुरुष वर्ग में जयपुर रहा विजेता

डीडवाना में 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 में महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस और पुरुष वर्ग में जयपुर पुलिस विजेता रही.

महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम जीती
महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम जीती (ETV Bharat Didwana)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुचामनसिटी : डीडवाना में रविवार देर रात्रि को आयोजित 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का समापन हुआ. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब डीडवाना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह हीरक जयंती प्रतियोगिता खेल इतिहास में एक यादगार आयोजन साबित हुई. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. अजमेर की टीम उपविजेता और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रही.

पुरुष वर्ग में जयपुर ने रोमांचक फाइनल में सीकर को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया. सीकर दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा. राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी और 200 से अधिक कोच व प्रशिक्षक शामिल हुए.

इसे भी पढे़ं. जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का समापन, केंद्रीय मंत्री बोले-खेल से जीवन में आता अनुशासन

यह बोले पदाधिकारी. (ETV Bharat Didwana)

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जोरावर सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि डीडवाना ने साबित किया है कि छोटे शहरों में भी बड़े खेल आयोजन शानदार ढंग से आयोजित हो सकते हैं. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि डीडवाना में इनडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बनाया जाए, ताकि खिलाड़ियों को हर मौसम में अभ्यास की सुविधा मिल सके. इस मौके पर डॉ. ज्योति मिर्धा, प्रेम सिंह बाजोर और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के साथ-साथ अर्जुन अवार्डी और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हनुमान सिंह, बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, सहित अनेक खेलप्रेमी उपस्थित रहे.

Last Updated : October 13, 2025 at 2:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN POLICE AND JAIPUR WINNERSTATE LEVEL SENIOR BASKETBALLBASKETBALL COMPETITION IN DIDWANAबास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025BASKETBALL COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'एक हद तक सच स्वीकार किया', ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर चिदंबरम के बयान पर SGPC की प्रतिक्रिया

क्या दामाद को मिल सकता है ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा? जानें क्या कहता है कानून?

जयपुर में नए कानूनों पर प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे अमित शाह, 8000 करोड़ की सौगातें भी मिलेंगी

25 से 35 साल की महिलाएं बन रहीं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार, जानें कारण और कैसे करें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, पुरुषों में भी बढ़ रहा खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.