महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस रही चैंपियन, पुरुष वर्ग में जयपुर रहा विजेता
डीडवाना में 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 में महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस और पुरुष वर्ग में जयपुर पुलिस विजेता रही.
Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 2:36 PM IST
कुचामनसिटी : डीडवाना में रविवार देर रात्रि को आयोजित 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का समापन हुआ. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब डीडवाना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह हीरक जयंती प्रतियोगिता खेल इतिहास में एक यादगार आयोजन साबित हुई. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. अजमेर की टीम उपविजेता और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रही.
पुरुष वर्ग में जयपुर ने रोमांचक फाइनल में सीकर को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया. सीकर दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा. राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी और 200 से अधिक कोच व प्रशिक्षक शामिल हुए.
पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जोरावर सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि डीडवाना ने साबित किया है कि छोटे शहरों में भी बड़े खेल आयोजन शानदार ढंग से आयोजित हो सकते हैं. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि डीडवाना में इनडोर बास्केटबॉल स्टेडियम बनाया जाए, ताकि खिलाड़ियों को हर मौसम में अभ्यास की सुविधा मिल सके. इस मौके पर डॉ. ज्योति मिर्धा, प्रेम सिंह बाजोर और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के साथ-साथ अर्जुन अवार्डी और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हनुमान सिंह, बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, सहित अनेक खेलप्रेमी उपस्थित रहे.