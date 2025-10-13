ETV Bharat / state

महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस रही चैंपियन, पुरुष वर्ग में जयपुर रहा विजेता

महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम जीती ( ETV Bharat Didwana )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST | Updated : October 13, 2025 at 2:36 PM IST 2 Min Read

कुचामनसिटी : डीडवाना में रविवार देर रात्रि को आयोजित 75वीं राज्य स्तरीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का समापन हुआ. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ और श्रीकांत क्लब डीडवाना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह हीरक जयंती प्रतियोगिता खेल इतिहास में एक यादगार आयोजन साबित हुई. नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि महिला वर्ग में राजस्थान पुलिस की टीम ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. अजमेर की टीम उपविजेता और हनुमानगढ़ तीसरे स्थान पर रही. पुरुष वर्ग में जयपुर ने रोमांचक फाइनल में सीकर को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया. सीकर दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा. राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता में 50 से अधिक टीमों के 800 से ज्यादा खिलाड़ी और 200 से अधिक कोच व प्रशिक्षक शामिल हुए.

Last Updated : October 13, 2025 at 2:36 PM IST