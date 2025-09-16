ETV Bharat / state

गहलोत का शेखावत पर पलटवार, बोले- इतने ही ईमानदार हैं तो ऑडियो जांच के लिए वॉयस सैंपल क्यों नहीं दिया

गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साज़िश करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआर लगाने पर बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं. वो यह बताएं कि यदि इतने ही ईमानदार हैं तो विधायकों से खरीद-फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जांच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया? संजय जैन वाले मुकदमे में वो बार-बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं? यदि वो ईमानदार हैं तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करें.

जयपुर: फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला है. गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत इतने ही ईमानदार हैं तो फिर ऑडियो जांच के लिए वॉयस सैंपल क्यों नहीं देते हैं.

सरकार बदलने के बाद पहले संजीवनी केस और अब दूसरे मामलों में जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर तथ्य तोड़े-मरोड़कर एफआर लगाई जा रही है, जिससे कोर्ट के सामने कोई और चारा नहीं बचता है. गहलोत ने कहा कि जुलाई-अगस्त 2020 में सरकार गिराने के लिए 30 विधायकों के समर्थन वापसी के दावे, 20 विधायकों को मानेसर ले जाना, अमित शाह, धर्मेन्द्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकात, कांग्रेस नेताओं पर ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे, विधायकों को रिश्वत के मामले, बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों के ऊपर अचानक मुकदमे समेत सभी यादें प्रदेशवासियों के मन में ताजा हैं.

सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ दिन पूर्व ही सरकार गिराने के संदर्भ में बयान दिया था कि उस समय वो भाजपा का सहयोग कर रहे थे. तब महीनेभर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई गई थी, वही प्रयास राजस्थान में हुए. इसमें किसी को शक नहीं है. कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वह प्रयास असफल हुआ था और हमारी सरकार 5 साल चली. इससे गजेन्द्र सिंह शेखावत समेत सभी लोग मन मसोस कर रह गए. इस प्रकार गजेन्द्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं.