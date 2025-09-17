भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत बढ़ी, मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों का 45–50% राजस्थान से

भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत बढ़ी, मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों का 45–50% राजस्थान से
राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025. केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने भारत को वैश्विक हब बनाने की बात कही.
Published : September 17, 2025 at 5:53 PM IST
जयपुर: राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन बुधवार को जयपुर में किया गया. यह कॉन्क्लेव फिक्की राजस्थान द्वारा कृषि विभाग (डीओए), राजस्थान के सहयोग से "रेजिलिएंट क्रॉप्स विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीस" विषय पर आयोजित किया गया. इस मौके पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ऑनलाइन जुड़े और कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को मिलेट्स और मस्टर्ड (सरसों) का वैश्विक हब बनाना है.
इसके लिए न केवल पारंपरिक खेती के तरीकों को सहेजने की जरूरत है, बल्कि तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देना होगा. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मिलेट्स को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है. वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाकर यह संदेश दिया गया कि मिलेट्स न केवल पोषण सुरक्षा का आधार हैं, बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा की दिशा में भी एक अहम कदम हैं. भारत आज विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है, जिसमें राजस्थान की भागीदारी सबसे अधिक है.
कृषि योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध : राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक एस.एस. शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरसों (रैपसीड-मस्टर्ड) उत्पादन में देश में लगातार अग्रणी बना हुआ है और तिलहन उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'राजकिसान साथी पोर्टल' के माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस आवेदन प्रणाली शुरू की है. अब 100% कृषि योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और किसान वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देख सकते हैं.
इससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक हो गई है. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थापित किया जा रहा है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) 10-12 जनवरी, 2026 को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में एक बार फिर आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 70 हजार किसान भाग लेंगे.
तेल की खपत बढ़ी : श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय (एसकेएनएयू) जोबनेर के वाईस चांसलर, डॉ. बलराज सिंह ने बताया कि 1980–1990 के दशक में भारत में प्रति व्यक्ति खाने वाले तेल की खपत लगभग 7–8 किलो सालाना थी, लेकिन बदलती जीवनशैली और बढ़ती आय के चलते आज यह बढ़कर 17–18 किलो हो गई है. उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि देश की तेल की जरूरतों का बड़ा हिस्सा अब भी आयात से पूरा होता है, जिससे भारत विदेशी बाजारों पर काफी हद तक निर्भर है.
भारत के कुल मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों उत्पादन का 45–50% हिस्सा राजस्थान से आता है. उन्होंने बताया कि ये दोनों फसलें राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं और इनमें पानी की जरूरत भी अपेक्षाकृत कम होती है, जिससे ये क्षेत्र में खेती के लिए आदर्श मानी जाती हैं. इसके साथ ही उन्होंने यह भी साझा किया कि जोधपुर में बाजरे पर शोध के लिए एक "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" विकसित किया जा रहा है.