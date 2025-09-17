ETV Bharat / state

भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत बढ़ी, मिलेट्स उत्पादन का 41% और सरसों का 45–50% राजस्थान से

राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 5:53 PM IST 3 Min Read

जयपुर: राजस्थान मिलेट एंड मस्टर्ड कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन बुधवार को जयपुर में किया गया. यह कॉन्क्लेव फिक्की राजस्थान द्वारा कृषि विभाग (डीओए), राजस्थान के सहयोग से "रेजिलिएंट क्रॉप्स विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीस" विषय पर आयोजित किया गया. इस मौके पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ऑनलाइन जुड़े और कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को मिलेट्स और मस्टर्ड (सरसों) का वैश्विक हब बनाना है. इसके लिए न केवल पारंपरिक खेती के तरीकों को सहेजने की जरूरत है, बल्कि तकनीकी अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा देना होगा. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने मिलेट्स को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है. वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाकर यह संदेश दिया गया कि मिलेट्स न केवल पोषण सुरक्षा का आधार हैं, बल्कि कृषि और खाद्य सुरक्षा की दिशा में भी एक अहम कदम हैं. भारत आज विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है, जिसमें राजस्थान की भागीदारी सबसे अधिक है. कृषि योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध : राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक एस.एस. शेखावत ने कहा कि राजस्थान सरसों (रैपसीड-मस्टर्ड) उत्पादन में देश में लगातार अग्रणी बना हुआ है और तिलहन उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'राजकिसान साथी पोर्टल' के माध्यम से पूरी तरह पेपरलेस आवेदन प्रणाली शुरू की है. अब 100% कृषि योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और किसान वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए अपने आवेदन की स्थिति रियल टाइम में देख सकते हैं.