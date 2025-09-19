ETV Bharat / state

जाते भादो में रोजे खान की टेर, बालम जी म्हारा झिरमिर बरसे मेघ

भोपाल: रेगिस्तान के धोरे से उठने वाले सुर खामोश झील की संगत पा गए थे. पूरी दुनिया को खुशामदीद भारत जिस अंदाज में कहता है. राजस्थान का वो ठेठ मांगणियार का अंदाज था, बोल फूटे थे पधारो म्हारे देश...कोई घंटे भर को सुरों के साथ डूबते उतराते श्रोता रेगिस्तान की लहरों पर सवार हो गए थे. फिल्मी पॉप रैप और जैज के शोर से बहुत अलग ये भारत के ठेठ गीत और संगीत के नाम ये दोपहर हुई थी. मांगणियार गायक रोजे खान ने खुले गले से जब सुर छेड़ा, तो यूं लगा कि रेगिस्तान से किसी ने सदाए दी हो. भोपाल स्पिक मैके की सजाई इस महफिल का गवाह बना था. जाते भादो में पुकार बालम जी म्हारा झिरमिर बरसे मेघ भादो जब बीत रहा है और बादल लौट रहे हैं. तब अलसाई सी दोपहर में राजस्थान के बाड़मेर से आए मांगणियार लोकगायक रोजे खान ने जब तान छेड़ते हैं तो खुले आसमान में बरसात के बादल महसूस होने लगते हैं. जाते भादो में लोकगायकी के साथ पुकार की जा रही थी, बालम जी म्हारा झिर मिर बरसे मेघ. राजस्थान के रेगिस्तान में बारिश का इंतजार जिस शिद्दत से होता है.

