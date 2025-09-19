ETV Bharat / state

जाते भादो में रोजे खान की टेर, बालम जी म्हारा झिरमिर बरसे मेघ

राजस्थान के मांगणियार गायक रोजे खान के स्वरों ने भोपाल में जमाई महफिल, गायक रोजे खान बोले- बचा रहे हमारा लोक संगीत.

RAJASTHAN MANGANIYAR SINGER
जाते भादो में रोजे खान की टेर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025

Updated : September 19, 2025

भोपाल: रेगिस्तान के धोरे से उठने वाले सुर खामोश झील की संगत पा गए थे. पूरी दुनिया को खुशामदीद भारत जिस अंदाज में कहता है. राजस्थान का वो ठेठ मांगणियार का अंदाज था, बोल फूटे थे पधारो म्हारे देश...कोई घंटे भर को सुरों के साथ डूबते उतराते श्रोता रेगिस्तान की लहरों पर सवार हो गए थे. फिल्मी पॉप रैप और जैज के शोर से बहुत अलग ये भारत के ठेठ गीत और संगीत के नाम ये दोपहर हुई थी. मांगणियार गायक रोजे खान ने खुले गले से जब सुर छेड़ा, तो यूं लगा कि रेगिस्तान से किसी ने सदाए दी हो. भोपाल स्पिक मैके की सजाई इस महफिल का गवाह बना था.

जाते भादो में पुकार बालम जी म्हारा झिरमिर बरसे मेघ

भादो जब बीत रहा है और बादल लौट रहे हैं. तब अलसाई सी दोपहर में राजस्थान के बाड़मेर से आए मांगणियार लोकगायक रोजे खान ने जब तान छेड़ते हैं तो खुले आसमान में बरसात के बादल महसूस होने लगते हैं. जाते भादो में लोकगायकी के साथ पुकार की जा रही थी, बालम जी म्हारा झिर मिर बरसे मेघ. राजस्थान के रेगिस्तान में बारिश का इंतजार जिस शिद्दत से होता है.

राजस्थान के मांगणियार गायक रोजे खान की गायकी (ETV Bharat)

वो तड़प रोजे खान की आवाज में उतर उतर आती है. बाड़मेर जिले से आए मांगणियार लोक गायक रोजे खान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. वे यहां पर स्पिक मेके के आयोजन में तीन दिन तक शैक्षणिक संस्थानों में होने वाले आयोजन में अपनी प्रस्तुति देंगे.

FOLK SINGER ROZE KHAN
गायक रोजे खान से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

एक ही ख्वाहिश है हमारा लोक संगीत बचा रहे

मांगणियार गायकी कला और संस्कृति में रचे बसे राजस्थान के लोक संगीत की धरोहर है. मांगणियार कलाकार जब एक कोरस की शक्ल में कोई गीत छेड़ते हैं तो सुनने वाले सीधे राजस्थान के धोरों में पहुंच जाते हैं. बाड़मेर से अपने 8 साथी कलाकारों के दल के साथ भोपाल आए रोजे खान की फिक्र लोक संगीत की सांसे बचाने को लेकर है.

MP FOLK SINGER ROZE KHAN INTERVIEW
राजस्थानी लोकगीत गाते गायक (ETV Bharat)

वो कहते हैं, हम सरकार से और हमारे सुनने वालों से समाजों से यही चाहते हैं कि हमारी परंपरा हमारी लोक कला कभी खत्म ना हो. देखिए फिल्मी संगीत और दूसरे संगीत की वजह से फर्क तो पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारी जो पुरानी कला है, वो उसी रुप में जिंदा रहनी चाहिए. उस पर असरन हीं पड़ना चाहिए.

RAJASTHAN FOLK SINGER ROZE KHAN
भोपाल में लोकगीत का आयोजन (ETV Bharat)

राजस्थान की रुह हैं मांगणियार

मागणियार गायकी को राजस्थान की रुह कहा जा सकता है. इस आवाज में ही राजस्थान दिखाई देने लगता है. राजस्थान की रिवायत धरोहर का एक जरुरी हिस्सा मागणियार भी हैं. दुनिया में जो इस मरुभूमि की पहचान नबे हुए हैं. खास बात ये है कि अपनी कोशिश से रोजे खान जैसे कलाकारों ने मागणियार गायकी को पीढ़ी दर पीढ़ी बचाए रखा है.

