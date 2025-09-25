ETV Bharat / state

बीकानेर में 1 से 5 अक्टूबर तक 'कबीर यात्रा': सूफी रंगों में डूबेगी मरुधरा

बीकानेर: 'गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय...' सरीखी सूफियाना वाणी एक बार फिर बीकानेर में गूंजेंगी. देश और विदेश के ख्यातनाम कलाकार इस संगम में शामिल होंगे. यह अवसर होगा राजस्थान कबीर यात्रा का. मलंग फोक फाउंडेशन द्वारा जिला प्रशासन, बीकानेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में इस बार कबीर यात्रा एक अक्टूबर को शुरू होगी. यात्रा के तहत 5 अक्टूबर तक आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कबीर भजन और सूफी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश के ख्यातनाम वाणी गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि इसकी शुरुआत एक अक्टूबर को होगी. यह यात्रा उत्सव के साथ ग्रामीण समाज के लिए जीवंत सांस्कृतिक अनुभव साबित होगी, जहां कबीर और सूफी संतों की वाणी लोक परंपराओं में आज भी जीवित हैं. यह मंच लोक कलाकारों को देश-विदेश के श्रोताओं से जोड़ेगा और गांव-गांव पहुंचकर नई सांस्कृतिक ऊर्जा लाएगा. उन्होंने कहा कि हर वर्ष सैकड़ों यात्री इसमें भाग लेकर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आतिथ्य परंपरा को मजबूत करते हैं. यह यात्रा धरोहर उत्सव होने के साथ ग्रामीण राजस्थान को दुनिया से जोड़ने वाला सेतु है.

इंग्लैंड की व्हर्लिंग डांस के लिए लुइस रोज़ की जुगलबंदी: राजस्थान कबीर यात्रा के आठवें संस्करण का आयोजन 1-5 अक्टूबर को बीकानेर और आस-पास के ग्रामीण अंचलों में होने जा रहा है. आयोजन निदेशक गोपाल सिंह ने बताया कि उद्घाटन 1 अक्टूबर को शाम 7 बजे रवींद्र रंगमंच के ओपन थिएटर में होगा. इसमें हिंदी सिनेमा की पार्श्व गायिका और प्रसिद्ध सूफी गायिका फिल्मफेयर अवॉर्ड विजेता कविता सेठ की विशेष प्रस्तुति होगी. कविता सेठ के साथ इंग्लैंड से सूफी नृत्य व्हर्लिंग डांस करने के लिए लुइस रोज भी अपनी प्रस्तुति देंगी.