ETV Bharat / state

रिफ का तीसरा दिन: मेहरानगढ़ में गूंजी स्वर लहरियां, देशी-विदेशी धुनों पर थिरके मेहमान

रिफ में मेहरानगढ़ में लोक कलाकारों ने वाद्य यंत्रों पर जुगलबंदी से दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा.

Artists spread the magic of folk music in Riff
रिफ में लोक गीत संगीत का जादू बिखेरते कलाकार (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (रिफ) के तीसरे दिन शनिवार देर रात तक मेहरानगढ़ फोर्ट में स्वर लहरियां गूंजती रही. लिविंग लीजेंड्स में मांगणियार लोक कलाकार बरकत खान, लक्खा खान और सवाई खान ने लोक गीत-संगीत का जादू दिखाया. वहीं, इंडी रूट्स में ल्यूक वॉलेस ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी. स्ट्रिंग्स एंड बिट्स में जनाना कोर्टयार्ड में कमायचा वादक घेवर खान, फिरोज खान, दरें खान ने कमायचा और ढोलक के साथ शानदार प्रस्तुति दी. वन वूमन बैंड के रूप में पहचान बना चुकीं कैरोलिना की चिचा एंड कंपनी की आर्केस्ट्रा प्रस्तुति ने मन मोह लिया.

कूल डेजर्ट प्रोजेक्ट कार्यक्रम विदेशी कलाकार सेक्सोनटॉस्ट फैडो सोल हेल्डर माऊटिन्हो, रिकॉर्डो पारेईरा की ओर से कारानिटिक जैज रॉक जटायू में जुगलबंदी पर विजिटर्स देर रात तक झूमते रहे. राजस्थान के चार लोक कलाकारों के ग्रुप साज ने सिंगर रेंज सेबास्त्री एन के साथ शानदार जुगलबंदी की. क्लब मेहरान में किलाबीटमेकर की अफ्रो-कोलंबियाई धुनों पर देश-विदेश से आए संगीत प्रेमी थिरकते रहे. रिफ के तीसरे दिन पूर्व राजपरिवार के सभी सदस्य मौजूद थे.

Presentation in Riff
रिफ में प्रस्तुति (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर में संगीत, शिल्प और कला के उत्सव, पहली बार राजस्थानी के साथ होगा अंग्रेजी गीतों का फ्यूजन

सोनम दोरजी की प्रस्तुति: प्रसिद्ध भूटानी गायक कलाकार सोनम दोरजी के लाइव संगीत प्रस्तुति दी. खेंगपा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित पहला गीत रचने पर उन्हें "खेंग" सोनम दोरजी नाम मिला. भूटानी वीणा, बांसुरी सितारा व कई अन्य वाद्य यंत्रों में पारंगत सोनम के साथ शोबित सिंह, पिनाकी चक्रवर्ती, गंगाराम ने मिलकर आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ संगीत की सुंदर व मनमोहक प्रस्तुति दी. इन्हीं कलाकारों ने चोकेलाव महल में भूटान के लोक संगीत की बेहतरीन प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. डांस बूट कैंप में चोकेलाव महल में तीसरी पीढ़ी की युवा कथक नृत्यांगना तारिणी त्रिपाठी ने खूबसूरत नृत्य शैली से परिचय कराया. तारिणी पिछले रिफ का भी हिस्सा थीं.

Presentation in Riff
रिफ में प्रस्तुति (ETV Bharat Jodhpur)

आज यह खास: मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत और निदेशक दिव्य भाटिया ने बताया कि रविवार सुबह 5:30 बजे जसवंतथड़ा पर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के कलाकार लैला ताबीजायेवा एवं खुदोनाजारोवा की प्रस्तुति होगी. सुबह 9:00 बजे चोकेलाल बाग में डेवी सिकार्ड के सेगा व मालिया धुनों पर डांस होगा. शाम 5:30 बजे से जसवंत थड़ा पर मूनराइज और शाम 7:30 से इनसाइट्स कार्यक्रम जनाना कोर्टयार्ड व देर रात रिफ रसल होगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJ INTERNATIONAL FOLK FESTIVALSOUND WAVES IN MEHRANGARHLUKE WALLACE PRESENTS INDIE ROOTSमांगणियार लोक कलाकारों की प्रस्तुतिRIFF IN JODHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर

भक्ति के रंग में रंगे नजर आए शिखर धवन, महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लिया भस्म आरती में हिस्सा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.