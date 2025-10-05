रिफ का तीसरा दिन: मेहरानगढ़ में गूंजी स्वर लहरियां, देशी-विदेशी धुनों पर थिरके मेहमान
रिफ में मेहरानगढ़ में लोक कलाकारों ने वाद्य यंत्रों पर जुगलबंदी से दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा.
Published : October 5, 2025 at 10:16 AM IST
जोधपुर: राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (रिफ) के तीसरे दिन शनिवार देर रात तक मेहरानगढ़ फोर्ट में स्वर लहरियां गूंजती रही. लिविंग लीजेंड्स में मांगणियार लोक कलाकार बरकत खान, लक्खा खान और सवाई खान ने लोक गीत-संगीत का जादू दिखाया. वहीं, इंडी रूट्स में ल्यूक वॉलेस ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी. स्ट्रिंग्स एंड बिट्स में जनाना कोर्टयार्ड में कमायचा वादक घेवर खान, फिरोज खान, दरें खान ने कमायचा और ढोलक के साथ शानदार प्रस्तुति दी. वन वूमन बैंड के रूप में पहचान बना चुकीं कैरोलिना की चिचा एंड कंपनी की आर्केस्ट्रा प्रस्तुति ने मन मोह लिया.
कूल डेजर्ट प्रोजेक्ट कार्यक्रम विदेशी कलाकार सेक्सोनटॉस्ट फैडो सोल हेल्डर माऊटिन्हो, रिकॉर्डो पारेईरा की ओर से कारानिटिक जैज रॉक जटायू में जुगलबंदी पर विजिटर्स देर रात तक झूमते रहे. राजस्थान के चार लोक कलाकारों के ग्रुप साज ने सिंगर रेंज सेबास्त्री एन के साथ शानदार जुगलबंदी की. क्लब मेहरान में किलाबीटमेकर की अफ्रो-कोलंबियाई धुनों पर देश-विदेश से आए संगीत प्रेमी थिरकते रहे. रिफ के तीसरे दिन पूर्व राजपरिवार के सभी सदस्य मौजूद थे.
सोनम दोरजी की प्रस्तुति: प्रसिद्ध भूटानी गायक कलाकार सोनम दोरजी के लाइव संगीत प्रस्तुति दी. खेंगपा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित पहला गीत रचने पर उन्हें "खेंग" सोनम दोरजी नाम मिला. भूटानी वीणा, बांसुरी सितारा व कई अन्य वाद्य यंत्रों में पारंगत सोनम के साथ शोबित सिंह, पिनाकी चक्रवर्ती, गंगाराम ने मिलकर आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ संगीत की सुंदर व मनमोहक प्रस्तुति दी. इन्हीं कलाकारों ने चोकेलाव महल में भूटान के लोक संगीत की बेहतरीन प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. डांस बूट कैंप में चोकेलाव महल में तीसरी पीढ़ी की युवा कथक नृत्यांगना तारिणी त्रिपाठी ने खूबसूरत नृत्य शैली से परिचय कराया. तारिणी पिछले रिफ का भी हिस्सा थीं.
आज यह खास: मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासक कर्नल अजय सिंह शेखावत और निदेशक दिव्य भाटिया ने बताया कि रविवार सुबह 5:30 बजे जसवंतथड़ा पर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के कलाकार लैला ताबीजायेवा एवं खुदोनाजारोवा की प्रस्तुति होगी. सुबह 9:00 बजे चोकेलाल बाग में डेवी सिकार्ड के सेगा व मालिया धुनों पर डांस होगा. शाम 5:30 बजे से जसवंत थड़ा पर मूनराइज और शाम 7:30 से इनसाइट्स कार्यक्रम जनाना कोर्टयार्ड व देर रात रिफ रसल होगा.