रिफ का तीसरा दिन: मेहरानगढ़ में गूंजी स्वर लहरियां, देशी-विदेशी धुनों पर थिरके मेहमान

रिफ में लोक गीत संगीत का जादू बिखेरते कलाकार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल (रिफ) के तीसरे दिन शनिवार देर रात तक मेहरानगढ़ फोर्ट में स्वर लहरियां गूंजती रही. लिविंग लीजेंड्स में मांगणियार लोक कलाकार बरकत खान, लक्खा खान और सवाई खान ने लोक गीत-संगीत का जादू दिखाया. वहीं, इंडी रूट्स में ल्यूक वॉलेस ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी. स्ट्रिंग्स एंड बिट्स में जनाना कोर्टयार्ड में कमायचा वादक घेवर खान, फिरोज खान, दरें खान ने कमायचा और ढोलक के साथ शानदार प्रस्तुति दी. वन वूमन बैंड के रूप में पहचान बना चुकीं कैरोलिना की चिचा एंड कंपनी की आर्केस्ट्रा प्रस्तुति ने मन मोह लिया. कूल डेजर्ट प्रोजेक्ट कार्यक्रम विदेशी कलाकार सेक्सोनटॉस्ट फैडो सोल हेल्डर माऊटिन्हो, रिकॉर्डो पारेईरा की ओर से कारानिटिक जैज रॉक जटायू में जुगलबंदी पर विजिटर्स देर रात तक झूमते रहे. राजस्थान के चार लोक कलाकारों के ग्रुप साज ने सिंगर रेंज सेबास्त्री एन के साथ शानदार जुगलबंदी की. क्लब मेहरान में किलाबीटमेकर की अफ्रो-कोलंबियाई धुनों पर देश-विदेश से आए संगीत प्रेमी थिरकते रहे. रिफ के तीसरे दिन पूर्व राजपरिवार के सभी सदस्य मौजूद थे. रिफ में प्रस्तुति (ETV Bharat Jodhpur)