राजस्थान में CM भजनलाल की तबादला एक्सप्रेस, 62 IAS के ट्रांसफर, 21 को अतिरिक्त चार्ज, कई जिलों के कलेक्टर भी बदले - RAJASTHAN IAS TRANSFER

62 IAS इधर उधर किए गए ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: राज्य की भजन लाल सरकार ने रविवार रात नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल करते हुए 62 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि 21 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार हो रहा था. दिलचस्प ये भी है कि कि तबादला सूची में गहलोत सरकार के समय से वित्त विभाग में जमे अखिल अरोड़ा, गृह विभाग में जमे आनंद कुमार का भी तबादला कर दिया गया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का भी तबादला किया गया है. वित्त विभाग में एसीएस रहे अखिल अरोड़ा को अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एसीएस (Additional Chief Secretary) के रूप में नियुक्त किया गया है. वहीं आनंद कुमार को वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. अधिकारियों का हुआ तबादला (फोटो ईटीवी भारत जयपुर) राजस्थान सरकार तबादला सूची (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

विश्राम मीणा – संभागीय आयुक्त, बीकानेर

कानाराम – जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

कल्पना अग्रवाल – जिला कलेक्टर, टोंक

पीयूष सांमरिया – जिला कलेक्टर, कोटा

कमर उल जमान चौधरी- जिला कलेक्टर, भरतपुर

प्रियंका गोस्वामी -जिला कलेक्टर, कोटपूतली- बहरोड

खुशाल यादव - जिला कलेक्टर,हनुमानगढ़

श्वेता चौहान -जिला कलेक्टर, फलोदी 21 आईएएस को मिला अतिरिक्त चार्ज : - अभय कुमार को अध्यक्ष इंदिरा गांधी नहर बोर्ड

शिखर अग्रवाल अग्रवाल को अध्यक्ष रीको जयपुर

भास्कर ए सावंत को न्याय और सैनिक कल्याण

अजिताभ शर्मा को विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

आलोक गुप्ता को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजसीको

राजेश यादव को अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम

वैभव गालरिया को अध्यक्ष प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो

देवाशीष पृष्टि को अध्यक्ष राजस्थान आवासन मंडल

नवीन जैन को शासन सचिव वित्त (बजट )

कृष्ण कुणाल को शासन सचिव संस्कृत शिक्षा

जोगाराम को प्रशासनिक सुधार और समन्वय

रोहित गुप्ता को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

अर्चना सिंह को सूचना जनसंपर्क विभाग

कन्हैयालाल स्वामी को आयुक्त देवस्थान विभाग

शक्ति सिंह राठौड़ को प्रशासक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर

संदेश नायक को आयुक्त सूचना जनसंपर्क विभाग

रुक्मणी रियार को प्रबंध निदेशक राजस्थान पर्यटन विकास निगम

सिद्धार्थ सियाग को प्रबंध निदेशक विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर

चिन्मय गोपाल को आयुक्त उद्यानिकी राजस्थान

सीताराम जाट को निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर

ऋषभ मंगल प्रभात को निदेशक कौशल और आजीविका विकास निगम

