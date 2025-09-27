जयपुर रीजन में आने वाली चारागाह भूमि का उपयोग कर सकता है जेडीए- हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए एक्ट के तहत जयपुर रीजन की भूमि को शहरी भूमि मानते हुए SEZ के लिए आवंटन को वैध ठहराया.
Published : September 27, 2025 at 8:19 PM IST
जयपुर: हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जेडीए एक्ट की धारा 2(8) के तहत जयपुर रीजन में आने वाली भूमि शहरी भूमि की श्रेणी में आती है. ऐसे में धारा 54 के तहत जेडीए ऐसी भूमि को SEZ स्थापित करने के लिए आवंटित कर सकता है. इसके साथ ही अदालत ने SEZ से जुड़ी भूमि के संबंध में दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश रामकरण व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि संबंधित भूमि का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है और याचिकाकर्ताओं ने प्रभावित पक्षों को याचिका में शामिल नहीं किया है. इसके अलावा भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2008 में किया गया था, जबकि याचिका सात साल बाद 2015 में दायर की गई. याचिका में कहा गया था कि पूर्व में स्थानीय सरपंच ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि दूसरी भूमि उपलब्ध कराए बिना जेडीए ने गोचर भूमि को अधिग्रहित कर लिया. उस याचिका का निस्तारण करते हुए हाईकोर्ट ने विभाग को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करने को कहा था, लेकिन प्रमुख राजस्व सचिव ने अभ्यावेदन खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे स्थानीय ग्रामीण हैं और अधिग्रहण के दौरान चारागाह के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई. धारा 54 के आधार पर अभ्यावेदन खारिज किया गया, इसलिए अधिग्रहण को अमान्य घोषित किया जाए.
पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: जस्टिस एसपी शर्मा होंगे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
जेडीए का पक्ष: इसका विरोध करते हुए जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि जेडीए एक्ट की धारा 2(8) के तहत जयपुर रीजन में आने वाली भूमि शहरी भूमि की श्रेणी में आती है और धारा 54 के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग करने के लिए जेडीए स्वतंत्र है. भूमि को अधिग्रहित कर रीको को दी गई और बाद में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को आवंटित कर दी गई. वर्तमान में यहां कई शैक्षणिक संस्थान और उद्योग संचालित हो रहे हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया.