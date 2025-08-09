Essay Contest 2025

1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड : 4 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा स्थगित - 1992 AJMER SCANDAL

अजमेर ब्लैकमेल मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat)
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर में साल 1992 में हुए ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आरोपी नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती और सैयद जमीर हुसैन की सजा पर अपील के निस्तारण तक रोक लगा दी है. अदालत ने चारों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने को कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चारों आरोपियों की अपील में दायर सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.

आरोपियों ने अपील में अजमेर के पॉक्सो कोर्ट के गत 20 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी. मामले से जुड़े वकील विनयपाल यादव ने बताया कि सजा स्थगन के प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि हाईकोर्ट में अपील के निस्तारण में समय लगेगा. ऐसे में अपील में फैसला होने तक उनकी सजा को स्थगित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

पढ़ें. अजमेर ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद फैसला, 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना -

मामले के अनुसार साल 1992 में अजमेर में 100 से अधिक लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके अश्लील फोटो सामने आने पर तहलका मच गया था. मामले में कई छात्राओं ने बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर ली थी. मामले में कुल 18 आरोपियों को नामजद किया गया था. साल 1998 में उम्रकैद की सजा मिलने के बाद हाईकोर्ट ने चार आरोपियों की सजा को घटाकर दस साल कर दिया था. वहीं, चार अन्य को दोषमुक्त कर दिया था. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को भुगती हुई सजा पर रिहा करने के आदेश दिए थे. एक अन्य आरोपी सोहेल गनी ने करीब 29 साल फरार रहने के बाद समर्पण किया था.

यूं चला सिलसिला : साल 1992 में हुआ यह कांड एक व्यापारी के बेटे के साथ हुए कुकर्म के बाद शुरू हुआ था. उसकी अश्लील फोटो के आधार पर आरोपियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म बुलाकर दुष्कर्म किया और उसकी न्यूड फोटो ले ली. वहीं, इस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर उसकी सहेलियों को बुलाया गया. यह सिलसिला दर्जनों लड़कियों तक पहुंचा. आरोपियों ने कैमरे की रील को डेवलप करने के लिए एक लैब में दी थी, जहां के कर्मचारी की नियत बिगड़ गई और उसके माध्यम से फोटो सार्वजनिक हो गए. बताया जाता है कि ये फोटो जिनके हाथ में आए, उन्होंने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.

