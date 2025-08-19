जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा से जुड़े दो अहम मामलों में सुनवाई करते हुए आदेश दिए. एक तरफ जहां अदालत ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर पहले से चयनित शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी. वहीं, दूसरी ओर ब्यावर में एक बालिका स्कूल के विलय के मामले में राज्य सरकार से यह जानना चाहा कि उस स्कूल के लिए बन रहे नए भवन का अब क्या उपयोग किया जाएगा?.

शिक्षक भर्ती मामला: राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने तृतीय श्रेणी लेवल 2 शिक्षक भर्ती-2022 के मामले में कहा कि भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम से पूर्व में चयनित शिक्षकों को नहीं हटाया जाए. यह आदेश विनेश कुमार और स्वाति भट्ट सहित अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया गया.अपील में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ओर रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी लेवल 2 शिक्षक भर्ती-2022 में चयनित हुए थे. बाद में भर्ती की लिखित परीक्षा के कुछ प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच करने को कहा. एकलपीठ ने कहा कि संशोधित परिणाम में यदि कोई बाहर होता है तो उसे नियुक्ति नहीं दी जाए. इसकी पालना में कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 27 जनवरी को संशोधित परिणाम जारी कर दिया, जिसमें अपीलार्थी मेरिट से बाहर हो गए.

एकलपीठ के इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि संशोधित परिणाम में यदि पूर्व में चयनित अभ्यर्थी बाहर होता है तो उसे उसी स्थिति में हटाया जा सकता है, जब उसने धोखाधड़ी, कदाचार या गलत बयानी आदि के चलते नियुक्ति ली हो. अपीलार्थियों का कर्मचारी चयन बोर्ड ने ही चयन कर नियुक्ति दी थी, यदि संशोधित परिणाम जारी हुआ है तो इसमें चयन बोर्ड की गलती है, न की अपीलार्थियों की. ऐसे में बोर्ड की गलती की सजा अपीलार्थियों को नहीं दी जा सकती. अपील में यह भी कहा गया कि एकलपीठ ने उनका पक्ष सुने बिना ही उनके खिलाफ आदेश पारित किया है. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने पूर्व में चयनितों को हटाने पर रोक लगा दी है. गौरतलब है कि संशोधित परिणाम के बाद पूर्व में चयनित करीब 1235 शिक्षकों को हटाया गया था.

ब्यावर में बालिका स्कूल के विलय का मामला: एक अन्य प्रकरण में हाईकोर्ट ने ब्यावर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाडा का विलय स्थानीय स्कूल में करने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि जब स्कूल को अन्य स्कूल में विलय कर दिया गया तो बालिका स्कूल के लिए बन रहे नए भवन का क्या उपयोग किया जाएगा?. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश प्रिया डामेर व अन्य छात्राओं की ओर से अपने परिजनों के जरिए दायर याचिका पर दिए.

अदालत के पूछने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि बालिका स्कूल के लिए निर्माणाधीन भवन का काम एक माह में पूरा हो जाएगा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने बालिका स्कूल का विलय दूसरी स्कूल में कर दिया है. ऐसे में यह संभावना है कि निर्माणाधीन भवन का उपयोग किसी अन्य काम में हो. इस पर अदालत ने राज्य सरकार को एक सप्ताह में बताने को कहा है कि इस भवन का क्या उपयोग किया जाएगा?. राज्य सरकार ने 16 जनवरी को आदेश जारी कर इस स्कूल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देलवाडा में विलय कर दिया. बालिका स्कूल की प्रिंसिपल ने विभाग को इसका विलय निरस्त करने के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन विभाग ने विलय निरस्त नहीं किया.

तीन सौ छात्राएं पढ़ती हैं स्कूल में : याचिका में बताया गया कि वर्तमान में आसपास के पांच गांव की करीब तीन सौ छात्राएं यहां अध्ययन करती है. इसके अलावा यहां अलग से अन्य कोई बालिका विद्यालय भी नहीं है. विभाग की ओर से बालिका स्कूल के लिए 4.15 करोड़ की लागत से भवन भी बनाया जा रहा है. याचिका में कहा गया कि केवल उन्हीं स्कूलों का विलय हो सकता है, जिनका नामांकन शून्य या काफी कम है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं की स्कूल का विलय उचित नहीं है. ऐसे में स्कूल का विलय करने के आदेश को रद्द किया जाए.