दो बड़े मामले: पट्टे निरस्त करने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ज्यादा कीमत वसूलने को माना सेवादोष

हाईकोर्ट ने बस्सी सीतारामपुरा निवासियों के पट्टे निरस्त करने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही सरकार और निगम से जवाब मांगा है.

राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 11, 2025 at 7:35 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के बस्सी सीतारामपुरा में हेरिटेज नगर निगम की ओर से कई सालों से रह रहे प्रार्थियों को पूर्व में जारी किए भूखंडों के पट्टों को निरस्त करने वाले 13 सितंबर के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. वहीं मामले में प्रार्थियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है. जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश अरुण शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिए. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और हेरिटेज नगर निगम से छह सप्ताह में जवाब मांगा है.

मामले से जुड़े अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि प्रार्थी कई सालों से बस्सी सीतारामपुरा में रह रहे थे. इस दौरान पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रार्थियों को पट्टे जारी कर दिए, लेकिन इस साल हेरिटेज नगर निगम में शिकायत दर्ज हुई कि प्रार्थियों के पक्ष में जारी किए पट्टों में अनियमितताएं हुई हैं. इस आधार पर नगर निगम ने 7 अगस्त, 2025 को एक पब्लिक नोटिस निकाला और इन पर आपत्तियां मांगी. वहीं बाद में आदेश जारी कर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी किए पट्टों को निरस्त कर दिया.

पढ़ें: Rajasthan High Court: रिश्वत लेकर पट्टा जारी करने का मामला, मेयर पति सुशील गुर्जर सहित दोनों दलालों को मिली जमानत

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि नगर निगम ने पट्टा निरस्त करने में तय प्रक्रिया नहीं अपनाई है और नगर पालिका अधिनियम की धारा 73 बी के तहत उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया है. हेरिटेज नगर निगम की यह कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के प्रावधानों के भी खिलाफ है. इसलिए नगर निगम की ओर से उनके भूखंडों के पट्टे निरस्त करने के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निगम के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

पढ़ें: हाईकोर्ट का अहम आदेश: गोचर भूमि पर जारी नहीं होगी खनन लीज, ना होगा नवीनीकरण

उर्वरक की ज्यादा कीमत वसूली, माना सेवादोष: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने एक मामले में किसान को 50 किलो उर्वरक की जगह 46 किलो ही बेचने और इसकी ज्यादा कीमत वसूलने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष माना है. वहीं ऐसा करने पर विपक्षी इको ट्रेडिंग कंपनी व बायो फॉर्च्यून एग्री फर्टिलाइजर्स कंपनी पर 85 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही आयोग ने ग्राहक से ज्यादा वसूली कीमत 353 रुपए भी उसे परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना, सदस्य सुप्रिया अग्रवाल व अजय कुमार ने यह आदेश प्रदीप कुमार चौधरी के परिवाद पर दिए.

पढ़ें: हेरिटेज निगम के 39 वार्ड नाहरगढ़ इको सेंसेटिव जोन में, यहां नहीं दिए जा सकेंगे जमीनों के पट्टे

परिवाद में अधिवक्ता प्रमोद कुमार ने बताया कि परिवादी ने 21 जून, 2024 को अपने गांव की दुकान इको ट्रेडिंग कम्पनी से भारतीय किसान जन उर्वरक शक्ति एनपी के 50 किलो के तीन बैग खरीदे थे. हर बैग का मूल्य 1470 रुपए था, लेकिन जब उसने बैग का वजन किया, तो उनमें 50 किलोग्राम की जगह पर 46 किलोग्राम ही वजन निकला. इसके अलावा विपक्षी ने उससे हर बैग में 50 किलो वजन के हिसाब से 353 रुपए भी ज्यादा लिए. उसने विक्रेता व निर्माता कंपनी से ज्यादा वजन के बैग देने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया. विपक्षी के इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी. परिवादी ने आयोग में कहा कि उसे विपक्षी की ओर से कम तौल के बैग बेचने और इसके लिए ज्यादा कीमत वसूलने पर उससे हर्जा-खर्चा दिलवाया जाए. जिस पर आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला दिया और माना कि विपक्षी विक्रेता व कंपनी ने उसके साथ सेवादोष किया है.

