जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्कूलों की इमारतों की बदहाल स्थिति से जुड़े मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 22 अगस्त तक का समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अदालत का सहयोग करने के लिए महेन्द्र शांडिल्य, एसएस होरा और तन्मय ढंड को न्यायमित्र नियुक्त किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए.

स्कूलों की जर्जर हालत पर कोर्ट सख्त: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि मामले में जल्दी ही जवाब पेश कर दिया जाएगा. वहीं अन्य पक्षकारों ने भी जवाब के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले में सुनवाई 22 अगस्त को तय की है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 जुलाई को प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों और उनमें संसाधनों की कमी को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, एसीएस शिक्षा, प्रमुख बाल कल्याण सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. वहीं, दूसरी ओर हाईकोर्ट की एक अन्य एकलपीठ ने भी स्कूल भवनों के हालातों को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट की खंडपीठ अब दोनों स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर जनहित याचिका के तौर पर एक साथ सुनवाई कर रही है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर शहर की सफाई व स्वच्छता पर 13 साल पहले दिए निर्देशों की पालना में क्या कार्रवाई की-हाईकोर्ट

परकोटे को लेकर मांगा जवाब: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह शहर के परकोटे के विकास के लिए अब तक बनाई गई सभी योजनाओं व उन पर की गई कार्रवाई का ब्योरा क्रमबद्ध तरीके से 17 सितंबर तक अदालत में पेश करे. अदालत ने कहा कि यह मामला केवल हल्दियों के रास्ते सहित अन्य जगहों पर आवासीय इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अदालत अब पूरे परकोटे के विकास व उसमें आने वाली समस्याओं को इस याचिका के तहत सुनेगी, जिससे कि इसी मामले में परकोटे में जलभराव, पार्किंग की समस्या व ट्रैफिक सहित अन्य समस्याओं का निवारण हो सके.

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश परकोटे के हल्दियों के रास्ते सहित अन्य जगह पर आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने कहा कि यह मामला पूर्व में परकोटे के रिहायशी क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन बाद में इसमें अवैध निर्माण को भी शामिल किया गया. इस पर खंडपीठ ने कहा कि इस मामले को परकोटे के विकास व समस्याओं के निवारण तक बढ़ाया जाना उचित होगा.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने हल्दियों के रास्ते में व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में 25 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह पूरी तरह से अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों को तत्काल सील करे. इसके साथ ही कहा था कि रिहायशी क्षेत्र में अवैध निर्माण होना व व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करना कानूनी प्रावधानों की अवहेलना है. हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान लेने के बाद नगर निगम ने परकोटे के भवनों की तीन तरह की सूची बनाई थी. पहली सूची में पूरी तरह से अवैध 19 भवन शामिल किए थे.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: 'एमपी-एमएलए चुनाव होते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं', पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली