राजस्थान हाईकोर्ट: एनटीटी शिक्षक को एनओसी और 18 साल सेवा पर तय वेतन न देने पर जवाब तलब

हाईकोर्ट ने एनटीटी शिक्षक को एनओसी जारी करने और 18 साल सेवा के बाद तय वेतन न मिलने पर शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया.
Published : September 6, 2025 at 7:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत रही पूर्व एनटीटी शिक्षक को साल 2018 की भर्ती में नियुक्ति के लिए एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रेणु शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता एनटीटी भर्ती में चयनित होकर साल 2012 में प्रतापगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्र में नियुक्त हुई थी. विभाग की ओर से साल 2018 में पुन: एनटीटी के पदों के लिए भर्ती निकाली गई. इसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया ताकि चयन होने पर वह नजदीक के जिले में नियुक्त हो सके. इस परीक्षा में वह मेरिट में भी आ गई. वहीं एनटीटी पदों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में मर्ज कर सितंबर 2023 को याचिकाकर्ता को स्कूल में नियुक्ति दे दी गई.
याचिका में कहा गया कि दिसंबर 2023 में चयन बोर्ड ने पूर्व भर्ती को लेकर विभाग से एनओसी मांगी. वहीं एनओसी नहीं मिलने के कारण उसके चयन को प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया. याचिकाकर्ता की ओर से इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एनओसी दिलाने की गुहार की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को एनओसी जारी करने के आदेश दिए हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद शिक्षाकर्मियों को तय 51,600 रुपए का वेतन नहीं देने पर शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश जगदीश डिडेल व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता करीब 18 साल पहले शिक्षा विभाग में नियुक्त हुआ था. वहीं बाद में उन्हें पाठशाला सहायक बनाया गया. इसी तरह अन्य संविदा अध्यापक भी सालों से काम कर रहे हैं. राज्य सरकार ने 15 अप्रैल, 2023 को आदेश जारी कर 18 साल पूरी करने वाले ऐसे शिक्षाकर्मियों को 51,600 रुपए मासिक वेतन देना तय किया था.
आदेश के तहत कई जगहों पर ऐसे शिक्षाकर्मियों को लाभ दिया जा चुका है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को आज तक वेतन के तौर पर नाममात्र की राशि दी जा रही है. ऐसे में उन्हें अप्रैल, 2023 में निर्धारित वेतन और उसके आधार पर अब तक का बकाया एरियर भी अदा किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.
