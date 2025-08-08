जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिए. एक अन्य याचिका में कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में सहआरोपी महिला को जमानत देने से इनकार कर दिया.

जल जीवन मिशन घोटाले में महेश जोशी की जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उनके मुवक्किल को फंसाया गया है. प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है. याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया. इसके बाद बिना कोई परिस्थिति बदले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है. इसके अलावा ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन बता रही है. यह राशि बेटे की कंपनी ने लोन के तौर पर ली थी और उसे लौटाया भी जा चुका है. वहीं इस राशि को लेकर सिविल केस भी लंबित चल रही है. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाए.

याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने कहा कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है. वहीं याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि को लौटाना भी बताया जा रहा है तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है. याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत प्राप्त की है. इसके अलावा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है. आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. इसलिए उसकी जमानत याचिका को खारिज किया जाए.

गोगामेड़ी हत्याकांड की आरोपी महिला को राहत नहीं: हाईकोर्ट ने एक अन्य प्रकरण में प्रदेश के चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपित को पनाह देने के आरोप में जेल में बंद महिला पूजा सैनी को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल कर खंडपीठ ने यह आदेश पूजा सैनी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि मामले में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया जा चुका है.

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके पति महेन्द्र कुमार पर आरोप है कि उसने शूटर नितिन फौजी को घटना से पहले अपने घर में पनाह दी थी और इसकी जानकारी याचिकाकर्ता को भी थी. वह करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है और विशेष न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई पूरी होने में समय लगने की पूरी संभावना है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए एनआईए की ओर से अधिवक्ता स्नेहदीप ने कहा कि हत्याकांड से पहले हत्यारा कई दिनों तक याचिकाकर्ता के घर रुका था. याचिकाकर्ता ने ही उसे हथियार उपलब्ध कराए थे. ऐसे में घटना को लेकर उसकी सक्रिय भागीदारी रही थी. इसके अलावा एनआईए की विशेष अदालत याचिकाकर्ता के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत प्रसंज्ञान ले चुकी है. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. गौरतलब है कि 5 दिसंबर, 2023 को आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में हत्या कर दी थी. इस दौरान वहां मौजूद नवीन शेखावत की भी गोली लगने से मौत हुई थी. वहीं घटनाक्रम में घायल हुए गोगामेड़ी के सुरक्षाकर्मी अजीत सिंह की भी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मामले में एनआईए की ओर से पेश आरोप पत्र में प्रकरण का सूत्रधार रोहित गोदारा को बताया था. आरोप पत्र में गोल्डी बराड का नाम भी शामिल है.