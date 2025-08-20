ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: एलडीसी भर्ती विवाद पर सुनवाई पूरी, सांगानेर में कॉलोनियों के नियमन पर रोक - HIGHCOURT ORDER

राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 मामले में फैसला सुरक्षित रखा तथा सांगानेर में अवैध कॉलोनियों के नियमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी.

Highcourt Order
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 9:11 PM IST

4 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है. एक तरफ एलडीसी भर्ती-2013 से जुड़े विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा, तो दूसरी ओर सांगानेर में अवैध कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 से जुडे विभिन्न विवादों को लेकर दायर करीब तीन सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द्र सैनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 में 19 हजार 275 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जून 2013 में इनमें से सात हजार पदों पर नियुक्ति दी गई. वहीं, बाद में बोनस अंकों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती में रोक लग गई. सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2016 को बोनस अंकों का विवाद तय कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने शेष पदों को भरने की सहमति दी. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शेष पदों को मंत्रालयिक पदों में शामिल कर बाद में भर्ती निकाल दी थी. ऐसे में भर्ती का अस्तित्व समाप्त हो गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो फैसले: शिक्षकों को हटाने पर लगाई रोक, बालिका स्कूल के विलय पर सरकार से मांगा जवाब

सांगानेर में अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अन्य फैसले में सांगानेर के आसपास आवासन मंडल की ओर से अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन को लेकर यूडीएच की ओर से गत 12 मार्च को जारी आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने आवासन मंडल की ओर से बी टू बाईपास से सांगानेर के बीच की कई बीघा जमीन को अवाप्त कर कब्जाधारियों को अवार्ड जारी किए थे, लेकिन इन जमीनों का कब्जा नहीं लिया गया था. इस दौरान प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और करीब 86 कॉलोनियां काटकर सोसाटियों के पट्टे जारी कर दिए. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने भू माफियाओं से मिलीभगत कर आवासन मंडल के स्वामित्व की इस जमीन का कब्जा धारियों के पक्ष में नियमन करने का निर्णय ले लिया. वहीं, नगरीय विकास विभाग ने गत 12 मार्च को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. याचिका में गुहार की गई है कि आवासन मंडल की जमीन का अतिक्रमियों के पक्ष में नियमन होने से रोका जाए और मौके पर हुए अतिक्रमणों को भी हटाया जाए.

यह भी पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: स्कूलों की जर्जर इमारतों और परकोटे के विकास पर सरकार से जवाब तलब

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि इस भूमि पर तीन दशक से अधिक की अवधि से लोग रह रहे हैं. जमीन की अवाप्ति का मूल उद्देश्य अब पूरा होना भी संभव नहीं है. ऐसे में यहां बसी कॉलोनियों के निवासियों को सुविधाएं देने के लिए इसका नियमन करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही एएजी ने याचिका का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले में यूडीएच की ओर से जारी गत 12 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए है. एक तरफ एलडीसी भर्ती-2013 से जुड़े विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा, तो दूसरी ओर सांगानेर में अवैध कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी. राजस्थान हाईकोर्ट ने एलडीसी भर्ती-2013 से जुडे विभिन्न विवादों को लेकर दायर करीब तीन सौ याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई पूरी कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश चन्द्र सैनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिकाओं में अधिवक्ता रमाकांत गौतम और अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने एलडीसी भर्ती-2013 में 19 हजार 275 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. जून 2013 में इनमें से सात हजार पदों पर नियुक्ति दी गई. वहीं, बाद में बोनस अंकों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भर्ती में रोक लग गई. सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर, 2016 को बोनस अंकों का विवाद तय कर दिया. इसके बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने शेष पदों को भरने की सहमति दी. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि शेष पदों को मंत्रालयिक पदों में शामिल कर बाद में भर्ती निकाल दी थी. ऐसे में भर्ती का अस्तित्व समाप्त हो गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

पढ़ें: हाईकोर्ट के दो फैसले: शिक्षकों को हटाने पर लगाई रोक, बालिका स्कूल के विलय पर सरकार से मांगा जवाब

सांगानेर में अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अन्य फैसले में सांगानेर के आसपास आवासन मंडल की ओर से अवाप्तशुदा जमीनों पर बसी कॉलोनियों के नियमन को लेकर यूडीएच की ओर से गत 12 मार्च को जारी आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता पीसी भंडारी और अधिवक्ता टीएन शर्मा ने आवासन मंडल की ओर से बी टू बाईपास से सांगानेर के बीच की कई बीघा जमीन को अवाप्त कर कब्जाधारियों को अवार्ड जारी किए थे, लेकिन इन जमीनों का कब्जा नहीं लिया गया था. इस दौरान प्रभावशाली लोगों ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया और करीब 86 कॉलोनियां काटकर सोसाटियों के पट्टे जारी कर दिए. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने भू माफियाओं से मिलीभगत कर आवासन मंडल के स्वामित्व की इस जमीन का कब्जा धारियों के पक्ष में नियमन करने का निर्णय ले लिया. वहीं, नगरीय विकास विभाग ने गत 12 मार्च को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया. याचिका में गुहार की गई है कि आवासन मंडल की जमीन का अतिक्रमियों के पक्ष में नियमन होने से रोका जाए और मौके पर हुए अतिक्रमणों को भी हटाया जाए.

यह भी पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट सख्त: स्कूलों की जर्जर इमारतों और परकोटे के विकास पर सरकार से जवाब तलब

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि इस भूमि पर तीन दशक से अधिक की अवधि से लोग रह रहे हैं. जमीन की अवाप्ति का मूल उद्देश्य अब पूरा होना भी संभव नहीं है. ऐसे में यहां बसी कॉलोनियों के निवासियों को सुविधाएं देने के लिए इसका नियमन करने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही एएजी ने याचिका का जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले में यूडीएच की ओर से जारी गत 12 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

LDC RECRUITMENT CASEEGULATION OF ILLEGAL COLONIES BANHOUSING BOARD SANGANERHIGHCOURT ORDER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अब ट्रेन यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ने पर नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी, रेलवे ने शुरू की नयी व्यवस्था

क्या आप जानते हैं भारत में अब भी हो रही 'बंधुआ मजदूरी', मानवाधिकार संगठन ने सुझाए ये उपाय

NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.