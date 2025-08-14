जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को दो अहम मामलों में सुनवाई करते हुए सरकार और प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की. पहले मामले में अदालत ने राज्य सरकार से निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के नियमों पर सवाल उठाए, जबकि दूसरे मामले में आठ साल से लंबित धोखाधड़ी की जांच और आरोपी हिस्ट्रीशीटर महिला की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्रवाई को 'हास्यास्पद' बताया.

आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी एडमिशन पर सरकार से सवाल: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 40 हजार निजी स्कूलों में आरटीई(शिक्षा का अधिकार कानून) के तहत प्री-प्राइमरी के एंट्री लेवल सहित अन्य क्लास में एडमिशन देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने किस कानून के तहत निजी स्कूलों को पीपी-3, पीपी-4, पीपी-5 व पहली कक्षा में एडमिशन देने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने यह भी पूछा है कि वह निजी स्कूलों को फीस का पुनर्भुगतान क्यों नहीं करेगी?. अदालत ने मामले की सुनवाई 19 अगस्त को रखते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह इस संबंध में सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण पेश करे.

जस्टिस अवनीश झिंगन व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व निजी स्कूलों की अपीलों पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिए. मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल व डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि अपीलों में एकलपीठ के 18 जुलाई 2023 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल यानि नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के लिए कहा था. राज्य सरकार ने भी अपील में एकलपीठ के राज्य सरकार के उस प्रावधान को रद्द करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें आरटीई के तहत प्री प्राइमरी क्लासेज में होने वाले बच्चों के एडमिशन की फीस का पुनर्भुगतान नहीं करने वाले प्रावधान को एकलपीठ ने रद्द कर दिया था. इसके अलावा राज्य सरकार ने एकल पीठ की ओर से चार लेवल में एडमिशन की बजाय नर्सरी व पहली कक्षा में एडमिशन देने के निर्देश को भी चुनौती दी थी.

महिला हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार नहीं करने पर नाराजगी: राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आठ साल में जांच पूरी नहीं करने और दोषी महिला हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार नहीं करने पर नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस ने 'हास्यास्पद' तरीके से जांच की है. प्रताप नगर थाने के एसएचओ और एसीपी प्रताप नगर जांच को गंभीरता से नहीं लेने और उसे लंबा खींचने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं. इसके साथ ही अदालत ने पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि प्रकरण में लापरवाह पुलिसकर्मियों को तत्काल आरोप पत्र जारी करें और उनके खिलाफ विभागीय जांच आरंभ करें. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अशोक मेहता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि धोखाधड़ी को लेकर साल 2013 में जेडीए थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसे बाद में प्रताप नगर थाने में स्थानांतरित किया गया. प्रकरण में जांच अधिकारी ने आरोपी रामप्रकाश गुप्ता और उसकी पत्नी अलका गुप्ता को दोषी माना. रामप्रकाश को गिरफ्तार कर 15 जून, 2017 को चालान पेश किया गया. वहीं, अलका के गिरफ्तार नहीं होने के चलते मामले में जांच लंबित रखी गई. प्रकरण में न तो अलका को अभी तक गिरफ्तार किया गया और ना ही जांच पूरी हुई. याचिकाकर्ता ने मामले में जांच पूरी करने के निर्देश देने के लिए याचिका दायर की.

हिस्ट्रीशीटर महिला के खिलाफ 15 मामले : सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. जिसमें सामने आया कि अलका हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 15 मामले में दर्ज हैं. सहायक पुलिस आयुक्त विनोद शर्मा ने अदालत में पेश होकर कहा कि आरोपी अलका के खिलाफ गिरफ्तारी का स्थाई वारंट लिया गया है. वह शिप्रापथ थाने में दर्ज एक अन्य मामले में भी वांछित है. अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी बीते आठ साल में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जरूरी कदम उठाने में असफल रहे हैं. इसके चलते जांच भी पूरी नहीं हुई. अदालत ने भी जांच अधिकारी को तीन बार जांच पूरी करने के लिए समय दिया, लेकिन जांच अभी तक लंबित है. अदालत ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थाई वारंट लेना पर्याप्त कदम उठाना नहीं कहा जा सकता.