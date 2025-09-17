ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामले: आरएएस अभ्यर्थी की दिव्यांगता एम्स में जांचने के आदेश, पेंशन भुगतान नहीं करने मांगा जवाब

रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा: याचिका में कहा गया कि उसके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और आयोग के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में विरोधाभास है. ऐसे में उसकी जांच एम्स, जोधपुर के विशेषज्ञों से कराई जाए और उसे आरएएस के साक्षात्कार में शामिल होने दिए जाए. इस पर आरपीएससी के वकील एमएफ बेग ने कहा कि आयोग में आरएएस भर्ती के साक्षात्कार 24 अक्टूबर तक होना प्रस्तावित है. यदि मेडिकल रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में आती है, तो उसे साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता का एम्स, जोधपुर से दिव्यांगता जांच कराने के आदेश देते हुए उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता के पास सक्षम अधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूनिक आईडी कार्ड भी है. दिव्यांगता प्रमाण पत्र में उसे 50 फीसदी स्थाई दिव्यांग घोषित किया गया है. इसके बावजूद भी आरपीएससी उसे यह कहते हुए साक्षात्कार में शामिल नहीं कर रही कि उसकी दिव्यांगता अस्थाई है. आयोग के मेडिकल बोर्ड ने उसे 52 फीसदी दिव्यांग बताते हुए दिव्यांगता की प्रकृति अस्थाई बताई है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थी की दिव्यांगता जांच के लिए एम्स, जोधपुर को निर्देश दिए हैं. वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह जांच के लिए 23 सितंबर को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो. अदालत ने जांच रिपोर्ट 7 अक्टूबर को अदालत में पेश करने को कहा है. जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गोबिंद राम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

व्यक्तिश: पेश होकर बताएं वजह: राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारी को समय पर पेंशन भुगतान नहीं करने से जुड़े मामले में राज्य बुनकर संघ लिमिटेड के एमडी को 24 सितंबर को वीसी या व्यक्तिश: उपस्थिति होकर बकाया भुगतान नहीं करने का कारण बताने को कहा है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में बुनकर संघ की ओर से आय-व्यय का विवरण अदालत में पेश किया गया. जिसमें बताया गया कि साल 2024-25 में कार की मरम्मत पर 9.55 लाख रुपए का खर्च किया गया. वहीं दिवाली पर भी करीब डेढ़ लाख रुपए खर्च किए गए. वहीं 2.20 करोड़ रुपए से अधिक कर्मचारियों के वेतन आदि पर खर्च किए गए. इसके अलावा बैंक खाते में करीब 135 करोड़ रुपए मौजूद हैं.

पढ़ें: फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर कड़ा एक्शन, कार्मिकों का फिर होगा परीक्षण

इस पर याचिकाकर्ता के वकील नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि संघ की ओर से अपने शपथ पत्र में याचिकाकर्ता को बकाया का विलंब से भुगतान पर ब्याज क्यों नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता को सितंबर, 2015 में रिटायर होने के 2 साल बाद ग्रेच्युटी और चार साल बाद अवकाश का भुगतान किया गया. जबकि याचिकाकर्ता के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को तुरंत ही समस्त बकाया का भुगतान किया जा चुका है. इस पर अदालत ने कहा कि यह समझ से परे है कि संघ की ओर से याचिकाकर्ता को समय पर बकाया भुगतान और देरी से भुगतान पर ब्याज क्यों नहीं दिया गया. ऐसे में संघ के एमडी वीसी या व्यक्तिश: पेश होकर इसका कारण बताए.

याचिकाकर्ता के वकील नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता 10 साल पहले संघ से रिटायर हुआ था. संघ को उसे सेवानिवृत्ति से जुड़े परिलाभ तत्काल देने थे, लेकिन संघ ने लंबे समय तय इसका भुगतान नहीं किया और बाद में इस अवधि का ब्याज भी देने से इनकार कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संघ को अपना आय-व्यय का ब्यौरा पेश करने को कहा था.