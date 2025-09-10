ETV Bharat / state

शिक्षा है बच्चे का मौलिक अधिकार, दस्तावेज में तकनीकी खामी के कारण नहीं किया जा सकता वंचित

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, आधार में वार्ड नंबर न होने से RTE के तहत बच्चे के प्रवेश से इनकार अवैध है.

High Court order
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है. उसे इस तकनीकी आधार पर इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके आधार कार्ड में वार्ड का हवाला नहीं है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को पन्द्रह दिन में संबंधित स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश दिविक रंगवानी के अपने पिता के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि एक बार याचिकाकर्ता को लॉटरी ड्रॉ के जरिए निजी स्कूल में प्रवेश के लिए चुन लिया गया है तो आधार कार्ड में निवास वार्ड का हवाला नहीं होने के तकनीकी आधार पर उसे खारिज नहीं किया जा सकता. आवेदन खारिज करने के बजाए स्कूल प्रशासन याचिकाकर्ता से दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता था.

पढ़ें: विद्यार्थियों को सुरक्षित भवनों में पढ़ाने की व्यवस्था का रोडमैप पेश करे सरकार : हाईकोर्ट

याचिका में अधिवक्ता एम निसार खान ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरटीई के तहत दी वर्धमान इंटरनेशनल स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था. स्कूल प्रशासन ने गत 21 अप्रैल को उसका आवेदन यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने गलत दस्तावेज पेश किए हैं. वहीं इसकी सूचना भी याचिकाकर्ता को नहीं दी. इसके बाद स्कूल ने दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 8 मई कर दिया.

याचिका में कहा गया कि उसके आधार कार्ड में निवास वार्ड की संख्या दर्ज नहीं होने के कारण उसका आवेदन अस्वीकार किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता ने 8 मई को ई-मेल के जरिए राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित दस्तावेज इस संबंध में पेश कर दिया था. इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसे प्रवेश नहीं दिया. इसका विरोध करते हुए स्कूल के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेज में वार्ड संख्या का हवाला नहीं था. राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्ड विशेष में निवास करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाती है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को पन्द्रह दिन में स्कूल में प्रवेश देने के आदेश दिए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJASTHAN HIGH COURTADMISSION THROUGH RTERIGHT TO EDUCATIONHIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भाजपा ने पूनिया, सीपी और अलका को राष्ट्रीय स्तर पर सौंपा बड़ा जिम्मा...जानिए क्या

धोखाधड़ी वाले कॉल्स हों या चोरी हुए फोन का पता लगाना, Sanchar Saathi बनी भारत की साइबर ढाल

सोनम वांगचुक ने 35 दिनों का अनशन शुरू किया, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग

समुद्र जल स्तर में तेज वृद्धि भारत के लिए खतरे की घंटी, नए अध्ययन में दी गई चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.