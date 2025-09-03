ETV Bharat / state

हाईकोर्ट का आदेश: तीन दशक से कार्यरत कार्मिकों को नियमित करने पर करें विचार - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने चुंगी नाका से सरप्लस होकर पंचायती राज विभाग में आए कर्मचारियों की 17 साल पुरानी याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 3, 2025 at 10:36 AM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने चुंगी नाका से सरप्लस होकर पंचायती राज विभाग में आए कर्मचारियों की 17 साल पुरानी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए उन्हें नियमित करने पर विचार करने को कहा. अदालत ने 38 साल की सेवा के बाद 1200 रुपए मासिक वेतन से रिटायर हुए कर्मचारी को भी राहत दी. अदालत ने कहा है कि 14 नवंबर, 2000 के परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता के समान व्यक्ति को नियमित करने की तिथि से प्रार्थी को नियमित करने पर विचार करें.

जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश सादत खान व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को बतौर वेतन 1200 रुपए देना उसका स्पष्ट शोषण करना है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आमिर अजीज ने बताया कि याचिकाकर्ता करीब तीन दशक पहले चुंगी व्यवस्था के तहत नियुक्त हुए थे. चुंगी समाप्त होने पर उनकी सेवाएं पंचायती राज विभाग को दे दी गई, जहां नियमित वेतन और भत्ते देने के बजाए 190 रुपए मासिक वेतन दिया गया. अब यह वेतन बढ़कर 1200 रुपए मासिक हो गया. ऐसे में उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत नियमित करना चाहिए थे.

याचिकाओं का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि इनकी नियुक्ति आरंभ में बिना भर्ती प्रक्रिया और बिना स्वीकृत पदों पर हुई थी. हालांकि, चुंगी व्यवस्था समाप्त होने पर सरप्लस कर्मचारियों को समाहित करने का निर्णय लिया था. इसके तहत विभाग के तब के सचिव ने 14 नवंबर, 2000 को सामान्य आदेश जारी कर कई अन्य कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में समाहित कर नियमित किया. इस पर अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नियमित करने पर विचार करने को कहा.

