भंवरी देवी मामला : वारिसान को नहीं मिले परिलाभ, अब अवमानना याचिका पर नोटिस

एएनएम भंवरी देवी के वारिसान को नही मिले परिलाभ. हाईकोर्ट ने 21 माह पूर्व दिया था आदेश. अब अवमानना याचिका पर नोटिस. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
भंवरी देवी के मामले में आदेश (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 7:48 PM IST

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में एएनएम भंवरी देवी के मामले में आदेश के 21 माह बीत जाने के बावजूद पेंशन परिलाभ नहीं दिये जाने पर पेश हुई अवमानना याचिका में नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश रेखा बोराणा की बेंच ने प्रतिवादियों जिसमें जोधपुर सीएमएचओ डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत सहित चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा निदेशालय राकेश कुमार शर्मा, पेंशन विभाग, एलआईसी सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर किया जवाब तलब.

मृ़तका के पुत्र साहिल पेमावत व अन्य की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी के जरिए अवमानना याचिका पेश की गई, जिसमें बताया किया कि भंवरी देवी की हत्या दिनांक 1 सितंबर, 2011 से बकाया सेवा परिलाभ और नियमित पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर समस्त परिलाभ दिए जाने के हाइकोर्ट एकलपीठ आदेश के बावजूद पालना नहीं करने पर मृतका भंवरी देवी के पुत्र साहिल पेमावत व दोनों पुत्रियों की ओर से अवमानना याचिका पेश की गई.

याचिका में बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय 12 जनवरी 2024 को 21 माह बीत जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओ को न तो पेंशन दी गई और न ही पेंशन परिलाभ इत्यादि को भुगतान किया गया. जबकि हाइकोर्ट एकलपीठ ने रिट याचिका स्वीकारते हुए स्पष्ठ आदेश दिए थे कि मृतका भंवरी देवी के समस्त बकाया सेवा परिलाभ, देय पेंशन एवं अन्य समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभ की गणना कर समस्त एरियर का भुगतान मय ब्याज़ भंवरी देवी के वारिसान पुत्र व दोनों पुत्रियों को चार माह के भीतर-भीतर दें.

चिकित्सा विभाग को यह भी छूट दी गई कि वह मृतका भंवरी देवी के मौत को लेकर आवश्यक सूचना और सर्विस बुक के लिए अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन कर प्राप्त कर सकेगा. बावजूद इसके, जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय ने भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने का बहाना बनाकर मामले को ही अटका रखा है. जबकि तत्कालीन जोधपुर सीएमएचओ ने ही आदेश दिनांक 16.01.2012 जारी कर भंवरी देवी को मृत मानकर उसे सेवा पृथक आदेश जारी किया था. निदेशक चिकित्सा विभाग जयपुर ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश 28.02.2012 जारी कर भंवरी देवी के पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति दी थी.

