हनुमान बेनीवाल के सरकारी आवास को खाली करने पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगी यह जानकारी

राजस्थान हाईकोर्ट.

Published : September 16, 2025

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को संपदा अधिकारी न्यायालय की ओर से विधायक कोटे में आवंटित किए गए आवास को खाली कराने के लिए दिए नोटिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और संपदा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट व मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने राज्य सरकार को अपने जवाब के साथ ही समान प्रकृति से जुड़े अन्य प्रकरणों की जानकारी भी पेश करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश हनुमान बेनीवाल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में सांसद हैं और देश का जाना माना राजनेता है. उसे जयपुर में आवास आवंटित किया गया था. याचिका में कहा गया कि संपदा अधिकारी और एडीएम के न्यायालय में उसे इस आवास से बेदखली की कार्रवाई लंबित है. इसके लिए संपदा अधिकारी अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया था, जिसकी पालना में याचिकाकर्ता के वकील ने पेश होकर जवाब के लिए समय मांगा. इस कार्रवाई के दौरान संपदा अधिकारी न्यायालय ने उन्हें उचित समय नहीं दिया और सुनवाई के लिए बहुत छोटी-छोटी तारीखें देना आरंभ कर दिया. पढ़ेंः सरकारी आवास खाली कराने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बेनीवाल