राजस्थान हाईकोर्ट के दो बड़े आदेश: नरेश मीणा को दी जमानत, शतरंज संघ चुनाव पर लगाई रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने झालावाड़ स्कूल हादसे से जुड़े मामले में नरेश मीणा को जमानत दी और शतरंज संघ के 6 सितंबर प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाई.

Published : September 4, 2025 at 9:01 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने झालावाड़ में स्कूल इमारत के गिरने की घटना के बाद स्थानीय अस्पताल में प्रदर्शन से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नरेश मीणा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश नरेश मीणा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

जमानत याचिका में अधिवक्ता रजनीश गुप्ता और एफआर मीणा ने अदालत को बताया कि 25 जुलाई को झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया था, जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. इसके बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना और प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी. याचिकाकर्ता भी वहां पहुंचा था. इस दौरान पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की और चिकित्सकों को इलाज से रोकने का आरोप लगाते हुए राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया.

जमानत पर रिहा करने के आदेश: जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में याचिकाकर्ता को फंसाया गया है और यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने धरना देकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की और चिकित्सकों को भी रोका, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत ढहने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी.

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान शतरंज संघ के 6 सितंबर को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में महावीर रांका, शतरंज संघ और सहकारिता विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश अशोक कुमार भार्गव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में तर्क: याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान शतरंज संघ का सचिव है. संघ के अध्यक्ष रहे महावीर रांका के खिलाफ सहकारिता विभाग में शिकायत दी गई थी और उन्हें पद से हटा दिया गया था. वहीं याचिकाकर्ता ने सहकारिता विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव कराने की मांग की थी.

चुनाव पर रोक: सहकारिता विभाग ने यह कहते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया कि संघ की जांच विभाग में लंबित है. याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद बीकानेर में चुनाव कराने के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है और इसके तहत 6 सितंबर को चुनाव प्रस्तावित है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत की एकल पीठ ने चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

