हाईकोर्ट के दो अहम आदेश: शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी, भूतपूर्व सैनिक की याचिका खारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी किया, वहीं दूसरे में भूतपूर्व सैनिक की याचिका खारिज कर दी.

Published : September 22, 2025 at 8:16 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश की पालना नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश महेंद्र तिवारी की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता जयपुर जिले की कोटखावदा स्कूल से प्रिंसिपल पद से सितंबर 2022 में रिटायर हुआ था. इस दौरान शैक्षणिक सत्र 2018-19 में स्कूल का परीक्षा परिणाम तय मापदंड से कम रहने पर 2021 में उसे नोटिस दिया गया. बाद में उसे 17 CCA का नोटिस दिया गया और उसके जवाब पर ध्यान दिए बिना ही निदेशक ने जुलाई 2021 में दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी कर उसे दंडित कर दिया. इसकी अपील उसने शिक्षा सचिव के यहां की, जिस पर मार्च 2024 में शिक्षा सचिव ने उसकी अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के लिए कहा.

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि स्कूल के सीनियर टीचर्स का गणित व अंग्रेजी का परीक्षा परिणाम कम आया था, लेकिन कार्रवाई याचिकाकर्ता पर की गई है, जबकि उसके स्कूल का परीक्षा परिणाम सदैव उत्कृष्ट रहा है. केवल एक साल का कम परिणाम आने पर ही उसे दंडित नहीं किया जा सकता. उसने सिलेबस पूरा करवाकर छात्रों को पूरे साल पढ़ाए जाने का प्रयास किया. हर छात्र का पढ़ने का स्तर एक जैसा नहीं होता. ऐसे में उसे कम परिणाम के लिए दोषी करार नहीं दिया जा सकता.

मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को रद्द कर दिया, लेकिन आदेश की पालना नहीं की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

वहीं, एक दूसरे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी सेवा में एक बार भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी का लाभ देने के बाद दूसरी बार यह कहते हुए इस कैटेगरी का फायदा नहीं लिया जा सकता कि वह परिवीक्षा अवधि में चल रहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भूतपूर्व सैनिक कोटे में भाग लिया था. उसके इस वर्ग की कटऑफ से अधिक अंक आए थे. वहीं उसे यह कहते हुए नियुक्ति से वंचित कर दिया गया कि भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत वह वीडीओ पद पर लगा हुआ है, जबकि वह इस पद पर दो साल के लिए परिवीक्षा पर है. ऐसे में बतौर अस्थायी कर्मचारी, वह जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ लेने का अधिकारी है.

इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता संदीप महेश्वरी ने कहा कि याचिकाकर्ता नियमित भर्ती में चयनित होकर वीडीओ के स्थायी पद पर नियुक्त हुआ था. ऐसे में केवल परिवीक्षा के आधार पर उसे अस्थायी कर्मचारी नहीं कहा जा सकता. जब कोई भूतपूर्व सैनिक नियमित रोजगार प्राप्त कर लेता है तो वह इस श्रेणी के तहत आगे आरक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं रहता है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिवीक्षा अस्थायी नियुक्ति के समान नहीं है और इससे उसकी नियुक्ति का कानूनी स्वरूप नहीं बदलता है.

