ETV Bharat / state

दो बड़े मामले: जमानती अपराध में 43 दिन जेल में रहने पर कोर्ट ने जताया खेद, सिलाई बिगाड़ने पर टेलर पर हर्जाना - RAJASTHAN HIGH COURT

जमानती अपराध में 43 दिन तक महिला आरोपियों के जेल में रहने के चलते कोर्ट ने खेद जताया है.

Court order
कोर्ट का आदेश (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 8:51 PM IST

4 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेजने के चलते उन्हें 43 दिन तक जेल में रहने पर खेद जताया है. इसके साथ ही अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वह प्रकरण की जानकारी जिले के गार्जियन जज को दें. अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्रवाई करें. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रकरण में उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है, तो वह कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकती हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मीतू पारीक और इंदू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुआ. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि प्रकरण में गैर जमानती अपराध के तत्व मौजूद थे, लेकिन जमानत खारिज के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया. जमानती अपराध में जमानत को अधिकार का विषय माना जाता है न की न्यायिक अधिकारी के विवेक का. अदालत ने कहा कि पहली बार जब आरोपी को पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी दस्तावेजों और साक्ष्य पर विचार करे. इस प्रकरण में जांच अधिकारी, दोनों पक्षों के वकील और न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं.

पढ़ें: जमानती अपराध होने के बावजूद रद्द की बेल एप्लीकेशन, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट और एडीजे से मांगा स्पष्टीकरण - RAJASTHAN HIGH COURT

अदालत ने कहा कि कुछ हद तक यह कोर्ट भी याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सके. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर्स को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे तीन लाख रुपए का चेक लेने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपी 16 जून, 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थीं. जमानती अपराध के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया. वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें गत 30 जुलाई को जमानत दी थी.

पढ़ें: जमानती वारंट से तलब आरोपी को बिना ठोस कारण जेल ना भेजें निचली अदालत-हाईकोर्ट - RAJASTHAN HIGH COURT

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ग्राहक के पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई बिगाड़ने को सेवादोष करार देते हुए मैसर्स रॉयल टेलर्स पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने टेलर को निर्देश दिया है कि वह पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई व उनकी कीमत 5488 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे. आयोग के अध्यक्ष डॉ सूबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व सदस्य आशुतोष ने यह आदेश विजय कुमार मल्होत्रा के परिवाद पर दिए.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt: उपभोक्ता मंच की ओर से जारी जमानती वारंट निरस्त, याचिकाकर्ताओं को राहत - Rajasthan hindi news

परिवाद में अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त, 2021 को परिवादी ने शर्ट व दो पेंट का कपड़ा विपक्षी को सिलाई के लिए दिया था. टेलर ने 1500 रुपए सिलाई तय की और 22 अगस्त तक डिलीवरी देने को कहा. परिवादी 14 अगस्त को कपड़ों की ट्रायल के लिए गया, तो वह ढीले थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी. विपक्षी ने उसे कहा कि वह इन्हें सही कर देगा, लेकिन परिवादी जब सिले कपड़े लेने गया तो वह खराब ही थे. इसलिए उसे विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित कपड़ों की कीमत दिलवाई जाए. इसके जवाब में विपक्षी टेलर ने कहा कि परिवादी 14 अगस्त को ट्रायल के लिए नहीं आया था. वह अपनी सुविधानुसार 28 अगस्त को ट्रायल के लिए आया और 30 अगस्त को डिलीवरी ले गया. कपड़ों की सिलाई 1560 रुपए थी. इसमें से 60 रुपए छूट देते हुए 1500 रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया. उसने कोई सेवा दोष नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के आयोग ने टेलर पर हर्जाना लगाया है.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेजने के चलते उन्हें 43 दिन तक जेल में रहने पर खेद जताया है. इसके साथ ही अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वह प्रकरण की जानकारी जिले के गार्जियन जज को दें. अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्रवाई करें. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रकरण में उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है, तो वह कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकती हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मीतू पारीक और इंदू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुआ. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि प्रकरण में गैर जमानती अपराध के तत्व मौजूद थे, लेकिन जमानत खारिज के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है. अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया. जमानती अपराध में जमानत को अधिकार का विषय माना जाता है न की न्यायिक अधिकारी के विवेक का. अदालत ने कहा कि पहली बार जब आरोपी को पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी दस्तावेजों और साक्ष्य पर विचार करे. इस प्रकरण में जांच अधिकारी, दोनों पक्षों के वकील और न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं.

पढ़ें: जमानती अपराध होने के बावजूद रद्द की बेल एप्लीकेशन, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट और एडीजे से मांगा स्पष्टीकरण - RAJASTHAN HIGH COURT

अदालत ने कहा कि कुछ हद तक यह कोर्ट भी याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सके. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर्स को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे तीन लाख रुपए का चेक लेने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपी 16 जून, 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थीं. जमानती अपराध के बावजूद उन्हें जेल में रखा गया. वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें गत 30 जुलाई को जमानत दी थी.

पढ़ें: जमानती वारंट से तलब आरोपी को बिना ठोस कारण जेल ना भेजें निचली अदालत-हाईकोर्ट - RAJASTHAN HIGH COURT

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ग्राहक के पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई बिगाड़ने को सेवादोष करार देते हुए मैसर्स रॉयल टेलर्स पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने टेलर को निर्देश दिया है कि वह पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई व उनकी कीमत 5488 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे. आयोग के अध्यक्ष डॉ सूबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व सदस्य आशुतोष ने यह आदेश विजय कुमार मल्होत्रा के परिवाद पर दिए.

पढ़ें: Rajasthan Highcourt: उपभोक्ता मंच की ओर से जारी जमानती वारंट निरस्त, याचिकाकर्ताओं को राहत - Rajasthan hindi news

परिवाद में अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त, 2021 को परिवादी ने शर्ट व दो पेंट का कपड़ा विपक्षी को सिलाई के लिए दिया था. टेलर ने 1500 रुपए सिलाई तय की और 22 अगस्त तक डिलीवरी देने को कहा. परिवादी 14 अगस्त को कपड़ों की ट्रायल के लिए गया, तो वह ढीले थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी. विपक्षी ने उसे कहा कि वह इन्हें सही कर देगा, लेकिन परिवादी जब सिले कपड़े लेने गया तो वह खराब ही थे. इसलिए उसे विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित कपड़ों की कीमत दिलवाई जाए. इसके जवाब में विपक्षी टेलर ने कहा कि परिवादी 14 अगस्त को ट्रायल के लिए नहीं आया था. वह अपनी सुविधानुसार 28 अगस्त को ट्रायल के लिए आया और 30 अगस्त को डिलीवरी ले गया. कपड़ों की सिलाई 1560 रुपए थी. इसमें से 60 रुपए छूट देते हुए 1500 रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया. उसने कोई सेवा दोष नहीं किया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के आयोग ने टेलर पर हर्जाना लगाया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

DISTRICT CONSUMER COMMISSIONJAIL EVEN IN BAILABLE OFFENCEराजस्थान हाईकोर्टजमानती अपराध के बावजूद जेलRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर

पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, आतंक नहीं! बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.