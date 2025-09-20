ETV Bharat / state

जयपुर के वैशाली नगर से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के नि​र्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के वैशाली नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने और ई-सिगरेट पर पाबंदी लगाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 7:34 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को दो मामलों में सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए. एक तरफ अदालत ने जयपुर के वैशाली नगर इलाके में सड़कों पर अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए को निर्देश दिए, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का आदेश दिया.

वैशाली नगर की सड़कों पर अतिक्रमण का मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए से पूछा है कि शहर के वैशाली नगर इलाके को जोड़ने वाली सड़कों पर कितने अतिक्रमण हैं और उन्हें हटाने की क्या कार्ययोजना है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश हर्ष कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. खंडपीठ ने जेडीए सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि यहां की क्वींस रोड, गांधी पथ, आम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग की सड़क की कितनी चौड़ाई है. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आदर्श चौधरी और उपायुक्त रामवतार सिंह ताखर अदालत में पेश हुए. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी ने अतिक्रमण को लेकर जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा. इस पर अदालत ने उन्हें समय देते हुए जेडीए सचिव से अतिक्रमण और सड़क की चौड़ाई को लेकर जानकारी पेश करने को कहा है.

याचिका में अधिवक्ता वैष्णवी ने बताया कि वैशाली नगर से जुड़ी सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने इस संबंध में पेश अभ्यावेदन को तय करने और अतिक्रमण हटाने को कहा था. इसके बावजूद भी जेडीए की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. वहीं जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालत को बताया कि इलाके की कई कॉलोनियों में गेट बने हुए हैं. ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इन गेटों को अनुमति दी जा सकती है. वहीं अन्य अतिक्रमण को लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी. इस पर अदालत ने जेडीए सचिव को इलाके को जोड़ने वाले इन चार मुख्य रास्तों की चौड़ाई की जानकारी मांगने के साथ ही मौके पर मौजूद अतिक्रमणों की संख्या और उन्हें हटाने की कार्ययोजना पेश करने को कहा है.

ई-सिगरेट पर पूर्ण पाबंदी के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को निर्देश: दूसरे मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए. वहीं इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना भी तैयार करने के लिए कहा है. खंडपीठ ने इस संबंध में साल 2019 में बनाए गए कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिए हैं. जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिए. अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे विभिन्न रेंज मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की एक टीम बनाए जो कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने के लिए कदम उठाएंगे. वहीं मुख्य सचिव भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर जिला स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करें. यह अधिकारी कलेक्टर या अपर कलेक्टर स्तर के हो सकते हैं. यह अधिकारी अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों को लागू कराएंगे. खंडपीठ ने कहा कि हर जिले में उठाए गए कदमों की पालना रिपोर्ट आगामी सुनवाई 12 नवंबर से पहले अदालत में पेश की जाए. इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिवक्ता भी एक रिपोर्ट पेश कर बताएंगे कि उन्होंने क्या कदम उठाए और कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है.

एडिशनल एसपी सीमा भारती ने कहा कि ई-सिगरेट को जब्त करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा रहा है. जिस पर खंडपीठ ने कहा कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए. पीआईएल में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाए जाने और अधिनियम 2019 के प्रावधानों को लागू करने की मांग की गई है.

