हाईकोर्ट में दो मामलेः जिला कलेक्टर हाजिर होकर पेश करें स्पष्टीकरण, पुलिस मासिक रिपोर्ट करे पेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए आदेश दिए हैं.

HIGH COURT DIRECT DM, NON COMPLIANCE THE ORDER
राजस्थान हाईकोर्ट.
Published : October 4, 2025 at 7:32 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देते हुए अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर भरतपुर जिला कलेक्टर को 14 अक्टूबर को व्यक्तिगत या वीसी के जरिए पेश होने के लिए कहा है. वहीं कलेक्टर को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि उन्होंने 23 मार्च 2021 के आदेश की पालना और 4 मई 2022 की मीटिंग में लिए निर्णयानुसार कार्रवाई क्यों नहीं की?. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश रामशरण की अवमानना याचिका पर दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मौजूदा स्थिति और मामले में आयोजित की गई मीटिंग पर की कार्रवाई का ब्यौरा देने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने जिला कलेक्टर को अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर अपना जवाब देने को कहा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अतिक्रमण को लेकर याचिकाकर्ता को पीसीपीएल कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन देने और कमेटी को उसका अभ्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था. जिला कलेक्टर की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है और उप वन संरक्षक ने इसकी पुष्टि कर दी है.

इस मामले में अतिक्रमियों के खिलाफ तीन बार एफआईआर भी दर्ज करा दी है. वन विभाग, पुलिस व स्थानीय प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की मंशा भी है. पूर्व में कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी, इसलिए प्रशासन ने मामले में बिन्दुवार रिपोर्ट आने पर ही अग्रिम कार्रवाई का निर्णय लिया है. याचिकाकर्ता ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब होने का हवाला देकर आदेश की पालना नहीं की गई है, इसलिए अदालती आदेश की पालना कराई जाए.

पुलिस मासिक रिपोर्ट करे पेशः राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग किशोरी के लापता होने के मामले में नीम का थाना पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह लापता की बरामदगी होने तक उसे तलाश करने के लिए किए जा रहे प्रयास की मासिक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश करें. वहीं अदालत ने मामले में पुलिस अधीक्षक को मॉनिटरिंग करने को कहा है. जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश रेणु की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा करते हुए दिए.

अदालत ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता असंतुष्ट हो तो वह जांच की निगरानी के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है. अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करे तो संबंधित न्यायालय विधि अनुसार मामले पर तत्काल विचार करे. अदालत ने माना कि प्रकरण अवैध हिरासत का नहीं है. ऐसे में मामले में पुलिस और एसपी को निर्देश दिए जा रहे हैं.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में अधिवक्ता ऋषभ तायल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी गत 10 जुलाई से लापता है. काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला. इस पर उसने 11 जुलाई को नीम का थाना पुलिस थाने में कुछ लोगों पर शक जताते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई. याचिका में कहा गया कि करीब तीन माह का समय बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस ने मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है और लापता किशोरी का कोई पता नहीं चला है. ऐसे में पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वह उसकी लापता बेटी को बरामद करे. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुलिस और जिला एसपी को निर्देश जारी करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है.

