जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए.

याचिकाओं में कहा गया कि प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है. अपने प्रतिनिधि के जरिए ही छात्र अपनी समस्याओं को विवि प्रशासन तक पहुंचाता है. सुप्रीम कोर्ट भी इसे संवैधानिक अधिकार मान चुका है. वहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के अनुसार नया सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए. इसलिए राज्य सरकार और विवि प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए जाए. जिसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर इस सत्र में छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार किया गया है.

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि विद्यार्थियों के व्यापक हित को देखते हुए विवि और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा गत छह अगस्त को हुई बैठक में प्रदेश की विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुल गुरुओं ने भी छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की है. इनमें राजस्थान विवि की कुलगुरु भी शामिल थी. कुलगुरुओं का मानना है कि छात्रसंघ चुनाव से विद्यार्थियों की पढ़ाई में व्यवधान होता है और वहां का माहौल भी खराब होता है. वहीं लिंगदोह कमेटी की ओर से बताई छह से आठ सप्ताह की अवधि भी समाप्त हो चुकी है. ऐसे में अब छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा सकते.

जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं नहीं चलाई जाएं : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि प्रदेश के किसी भी जर्जर स्कूल भवन में विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं कराई जाए. वहीं ऐसी स्कूलों में पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी पढाई प्रभावित नहीं हो. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव को कहा है कि वे आगामी सुनवाई तक शपथ पत्र पेश कर बताए कि उनकी जानकारी में आए जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाई नहीं कराई जा रही है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान सहित अन्य याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए. अदालत मामले में अब 4 सितंबर को सुनवाई करेगी.

वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश : सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी की ओर से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. वहीं महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं. इस पर अदालत ने कहा कि क्या वे कह सकते हैं कि अब कोई दुर्घटना नहीं होगी. ऐसे में महाधिवक्ता ने कहा कि विभाग ने सभी स्कूलों का सर्वेक्षण करने के आदेश दिए हैं. कमेटी गठित तक ऐसे स्कूल भवनों की पहचान की जा रही है. स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए बजट भी जारी किया गया है.

अदालत को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर इसकी जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मानसून के दौरान विशेष उपाय करें. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक पालना रिपोर्ट पेश नहीं की गई. ऐसे में सुनिश्चित किया जाए की जर्जर भवनों में कक्षाएं संचालित नहीं हो. इस पर एजी ने कहा कि अगर किसी की गलती सामने आई तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे. ऐसी इमारतों का लगातार सर्वेक्षण जारी है, फिर भी अदालत चाहे तो निर्देश जारी कर सकती है. इस पर अदालत ने जर्जर स्कूलों में स्कूल संचालित करने पर रोक लगाते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.