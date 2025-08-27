ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले : नई भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब, महिला सफाई कर्मी को राहत - RAJASTHAN HIGH COURT

एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में आयु सीमा में छूट नहीं देने पर मांगा जवाब. महिला सफाई कर्मी को राहत. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2025 at 8:12 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2025 में पेपर लीक से प्रभावित एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं देने पर राज्य के गृह विभाग और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार कर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रामगोपाल व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने पुलिस उपनिरीक्षक के 859 पदों के लिए साल 2021 में भर्ती निकाली थी. भर्ती के पेपर लीक होने पर हाईकोर्ट में भर्ती निरस्त कराने के लिए याचिका दायर की गई. जिस पर सुनवाई के दौरान गत 28 जून को राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि भर्ती को फिलहाल रद्द करना जल्दबाजी होगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि आगामी भर्ती में इस भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

याचिका में कहा गया कि इसके 19 दिन बाद ही आरपीएससी की ओर से एसआई भर्ती-2025 निकाली गई. इसके जरिए पुलिस उपनिरीक्षक के 1015 पद भरे जाने हैं. आरपीएससी की ओर से इस भर्ती में साल 2021 के अभ्यर्थियों के लिए अलग से आयु सीमा में छूट नहीं रखी गई. आयोग की ओर से हर भर्ती में दी जाने वाली अधिकतम तीन साल की छूट का ही प्रावधान रखा गया है. याचिकाकर्ता पेपर लीक होने के कारण साल 2021 की भर्ती में सफल नहीं हुए थे. ऐसे में उन्हें इस भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

पति का कैंसर ऑपरेशन आरजीएचएस के तहत कैशलेस कराने के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में कार्यरत महिला सफाई कर्मी को राहत देते हुए उसके कैंसरग्रस्त पति का ऑपरेशन आरजीएचएस योजना के तहत कैशलेस कराने के आदेश दिए हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश रेखा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा है कि मामले की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश दिए जा रहे हैं. यह आदेश उसी सूरज में लागू होगा, जब याचिकाकर्ता यह शपथ पत्र देगी कि यदि याचिका खारिज होती है तो वह इलाज में हुए सभी खर्च के लिए जिम्मेदार होगी.

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है. वह राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना यानि आरजीएचएस की लाभार्थी है. योजना के तहत उसके वेतन से स्वत ही संबंधित राशि की कटौती होती है. विभाग ने उसके खाते से आरजीएचएस से जुड़ी राशि काट ली, लेकिन प्रक्रिया में त्रुटि के चलते वह सक्षम अधिकारी तक नहीं पहुंची. याचिका में कहा गया कि उसका पति कैंसर से पीडित है और निकट भविष्य में उसका ऑपरेशन होना है.

आरजीएचएस की कैशलेस सुविधा नहीं मिलने के कारण उसके पति के इलाज में बाधा उत्पन्न हो रही है. इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह उसके पति का आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज कराना सुनिश्चित करे. इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि प्रीमियम जमा होने के बाद कार्ड को सक्रिय होने में तीन माह का समय लगता है. यह अवधि पूरी नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता को कैशलेस की सुविधा नहीं दी जा सकती. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार को कैशलेस इलाज कराने के निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता को शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

