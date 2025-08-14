ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: 'एमपी-एमएलए चुनाव होते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं', पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर कहा कि जब एमपी-एमएलए चुनाव हो सकते हैं, तो छात्रसंघ चनुाव में क्या परेशानी है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 7:27 PM IST

3 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर मौखिक टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि जब एमपी और एमएलए के चुनाव कराए जाते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव कराने में क्या परेशानी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अगस्त को तय की है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया. राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की है. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव मौलिक अधिकार भी नहीं है. इसलिए इस सत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में सुनवाई 22 अगस्त को रखी है.

पढ़ें: इस साल प्रदेश के विवि और कॉलेजों में नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब - STUDENT UNION ELECTION

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है. छात्र अपने प्रतिनिधि के जरिए ही प्रशासन तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं. वहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के तहत भी हर साल सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए राज्य सरकार को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं.

पढ़ें: दो बड़े फैसले : छात्रसंघ चुनाव प्रकरण में सरकार को दिया समय, SI पेपर लीक में बहस पूरी - RAJASTHAN HIGH COURT

पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुनर्मतगणना करने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है. अदालत ने मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से पक्ष नहीं रखने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग: हाईकोर्ट ने मांगा सरकार व राजस्थान विश्वविद्यालय से जवाब - STUDENT UNION ELECTION IN RAJASTHAN

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि अदालत ने गत 20 अगस्त को सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे. इसके बावजूद भी सांसद पर नोटिस तामील नहीं हुए हैं. ऐसे में उनके निवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील कराए जाने चाहिए. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मामले में निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता भी पेश नहीं हो रहे हैं. याचिका में अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलेट खारिज होना बताया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुर्नमतगणना से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए. ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुर्नमतगणना के निर्देश दिए जाएं.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर मौखिक टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि जब एमपी और एमएलए के चुनाव कराए जाते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव कराने में क्या परेशानी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 22 अगस्त को तय की है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश जवाब को रिकॉर्ड पर लिया गया. राज्य सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय के कुलगुरुओं ने छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की है. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव मौलिक अधिकार भी नहीं है. इसलिए इस सत्र में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया गया है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में सुनवाई 22 अगस्त को रखी है.

पढ़ें: इस साल प्रदेश के विवि और कॉलेजों में नहीं होंगे छात्रसंघ चुनाव, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब - STUDENT UNION ELECTION

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है. छात्र अपने प्रतिनिधि के जरिए ही प्रशासन तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हैं. वहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिश के तहत भी हर साल सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं की है. इसलिए राज्य सरकार को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं.

पढ़ें: दो बड़े फैसले : छात्रसंघ चुनाव प्रकरण में सरकार को दिया समय, SI पेपर लीक में बहस पूरी - RAJASTHAN HIGH COURT

पुनर्मतगणना मामले की सुनवाई 2 सप्ताह टली: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के मत पत्रों की पुनर्मतगणना करने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है. अदालत ने मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से पक्ष नहीं रखने पर नाराजगी जताई है. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

पढ़ें: छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग: हाईकोर्ट ने मांगा सरकार व राजस्थान विश्वविद्यालय से जवाब - STUDENT UNION ELECTION IN RAJASTHAN

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि अदालत ने गत 20 अगस्त को सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किए थे. इसके बावजूद भी सांसद पर नोटिस तामील नहीं हुए हैं. ऐसे में उनके निवास के बाहर नोटिस चस्पा कर तामील कराए जाने चाहिए. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि मामले में निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता भी पेश नहीं हो रहे हैं. याचिका में अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता को 1615 मतों से पराजित बताया गया था. जबकि निर्वाचन विभाग की उसी दिन जारी नोट शीट में 2738 बैलेट खारिज होना बताया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को शिकायत भी दी गई, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने 1225 बैलट ही खारिज होना बताकर पुर्नमतगणना से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन विभाग को खारिज मतपत्र प्रत्याशी को दिखाने होते हैं, लेकिन विभाग ने याचिकाकर्ता को खारिज मतपत्र नहीं दिखाए. ऐसे में जीत के अंतर के मत खारिज मतों की संख्या से कम होने के कारण मतों की पुर्नमतगणना के निर्देश दिए जाएं.

For All Latest Updates

TAGGED:

राजस्थान हाईकोर्टSTUDENT UNION ELECTIONRECOUNTING CASE OF JAIPUR RURALजयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनावRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.