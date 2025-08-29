ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पथी राजेंद्रन पहुंचे खाटूधाम, परिवार सहित किए बाबा श्याम के दर्शन - HIGH COURT CHIEF JUSTICE S KALPATHI

राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कल्पथी राजेंद्रन ने खाटू और सालासर में की पूजा.

राजस्थान के CJ ने खाटूश्याम में टेका शीश
राजस्थान के CJ ने खाटूश्याम में टेका शीश (फोटो ईटीवी भारत सीकर)
Published : August 29, 2025 at 6:53 PM IST

सीकर : विश्व प्रसिद्ध खाटूश्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है. बाबा के दरबार में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हरियाणा सहित देश-विदेश से भक्त दर्शन करने आते हैं. मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में आकर सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है. यही कारण है कि खाटूश्याम जी का मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र बन चुका है. इसी कड़ी में आज राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति श्रीराम कल्पथी राजेंद्रन सहपरिवार खाटू नगरी पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने न्यायाधिपति का स्वागत करते हुए विशेष पूजा अर्चना करवाई और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह एवं दुपट्टा भेंट किया. मंदिर के पुजारियों ने भी उन्हें बाबा श्याम का देव वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया.

इस दौरान न्यायाधिपति ने बाबा श्याम को गुलाब अर्पित किए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से भक्तों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि बाबा श्याम की ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों में भी आस्था का केंद्र बन चुकी है. खाटूश्याम धाम की महिमा और यहां की पवित्रता पूरे विश्व में राजस्थान की पहचान को और ऊंचा कर रही है. बाबा श्याम के दर्शन के बाद वे सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे और यहां भी उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की.

