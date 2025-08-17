जैसलमेर: राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम स्वर्णनगरी की आभा और आवभगत से अभिभूत नजर आए. तीन दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे मुख्य न्यायाधीश ने जैसलमेर को हॉट एंड हैपनिंग प्लेस बताया और फिर यहां आने की इच्छा जताई. सीजे श्रीराम पाकिस्तानी सरहद के पास तनोट माता मंदिर भी गए और बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों से भी मिले.

तनोट माता मंदिर और बॉर्डर का दौरा: मुख्य न्यायाधीश श्रीराम ने भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का भी दौरा किया. तनोट माता मंदिर में विशेष पूजा की और देवी का आशीर्वाद लिया. इसके बाद लोंगेवाला सीमा चौकी पहुंचे, जहां सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों से मिले. उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात हमारे जवान विषम परिस्थितियों में भी जिस प्रकार देश की रक्षा कर रहे हैं, वह अत्यंत गर्व का विषय है. हर देशवासी को उनका सम्मान करना चाहिए.

राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम (ETV Bharat Jaisalmer)

पर्यटन स्थलों का जायजा लिया: मुख्य न्यायाधीश ने जैसलमेर शहर और आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया. ऐतिहासिक सोनार किले के लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन किए. दुर्ग समिति पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और स्मृति चिन्ह में लक्ष्मीनाथजी की तस्वीर भेंट की. उन्होंने किले के जैन मंदिरों का अवलोकन किया और स्थापत्य कला सराही. इसके बाद पटवा हवेली पहुंचे, जहां कलात्मक बनावट और ऐतिहासिक महत्व को बारीकी से जाना व देखा. हवेली में मौजूद पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की. फोटो खिंचवाई. पोकरण के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भी दौरा किया.

जैसलमेर और बॉर्डर क्षेत्र के बारे में जो सुना था, यहां आकर उससे कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध जगह देखने को मिली. जैसलमेर शहर सचमुच राजस्थान की शान है- के आर श्रीराम, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

सचमुच की स्वर्णनगरी: चीफ जस्टिस ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसलमेर सचमुच की स्वर्णनगरी है. यहां की सुंदरता, ऐतिहासिक धरोहरें और लोगों का व्यवहार अद्भुत है. यहां की मेहमाननवाजी ने मुझे अभिभूत कर दिया. इस गर्मी में भी पर्यटकों का यहां आना साबित करता है कि जैसलमेर दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है. जैसलमेर आने से पहले मन में धारणा थी कि यहां सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन यहां इंदिरा गांधी नहर परियोजना और स्थानीय लोगों के प्रयास से यहां हरियाली और बड़े वृक्ष भी दिखे. यह देखकर अच्छा लगा कि रेगिस्तान की धरती अब विकास और हरियाली का संगम बन चुकी है. जैसलमेर की ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण जरूरी है. यहां आने वाला हर पर्यटक इसे हमेशा याद रखता है.

वकीलों से मुलाकात: अपने दौरे में सीजे श्रीराम ने जिला न्यायालय परिसर में पौधारोपण किया. अधिवक्ता व न्यायालय स्टाफ से मुलाकात की. इससे पहले सीजे का शनिवार को जैसलमेर पहुंचने पर न्यायिक अधिकारियों ने परंपरागत ढंग से स्वागत किया. बार एसोसिएशन व अधिवक्ताओं ने भी जैसलमेरी परंपरा के अनुसार अभिनंदन किया. अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैंबर निर्माण की मांग रखी. मुख्य न्यायाधीश ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया. सीजे के साथ प्रमुख निजी सचिव अजय सिंह, जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित, सीजेएम विजेंद्र कुमार, जज देवकुमार खत्री, एडीजे महेंद्र गोयल व महेंद्र अग्रवाल समेत कई न्यायिक अधिकारी थे.