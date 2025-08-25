ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट के दो अहम फैसले: कांस्टेबल बर्खास्तगी आदेश रद्द, दुष्कर्म केस में जांच अधिकारी को चेतावनी

हाईकोर्ट ने 41 साल पुराना बर्खास्तगी आदेश रद्द किया. वहीं, दुष्कर्म केस में CDR पेश न करने पर जांच अधिकारी को जेल की चेतावनी.

Published : August 25, 2025

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के 41 साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की कांस्टेबल पद से सेवाएं समाप्त कर दी गई थी. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त परिलाभ के लिए उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा में मानने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने और बाद में उसकी अपील खारिज करने के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. वहीं, समान मामले में वह अदालत से बरी भी हो गया. ऐसे में उसका बर्खास्तगी आदेश और अपीलीय अधिकारी का आदेश रद्द किया जाता है.

याचिका में अधिवक्ता संदीप भगवती ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता साल 1979 में कांस्टेबल नियुक्त हुआ था. वहीं विभाग में उसके खिलाफ शिकायत दी गई कि उसका वास्तविक नाम मोहन लाल है और उसने अपने भाई रमेश के दस्तावेजों से नौकरी हासिल की है. इस शिकायत पर विभाग ने जनवरी, 1984 में उसे निलंबित और बाद में जून माह में बर्खास्त कर दिया. इसके खिलाफ पेश विभागीय अपील भी नवंबर, 1984 में खारिज कर दी गई. याचिका में कहा गया कि उसे 17 CCA के तहत छोटा दंड देने के बजाय बर्खास्तगी जैसा बड़ा दंड दिया गया. इस दौरान उसे सुनवाई का भी पूर्ण अवसर नहीं दिया गया.

इसके अलावा समान आरोप में उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी चला, जिस पर सुनवाई करते हुए 31 मार्च, 2000 को कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. इसके बाद उसने साल 2002 में यह याचिका दायर की. इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने करीब 18 साल की देरी से याचिका दायर की है. विभागीय अपील के आदेश को तत्काल चुनौती नहीं दी गई. ऐसे में देरी के आधार पर याचिका को खारिज किया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने और विभागीय अपीलिय आदेश को रद्द करते हुए उसे सेवानिवृत्ति की उम्र तक सेवा में मानने को कहा है.

जांच अधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी: राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में अदालती आदेश के बावजूद आरोपी की कॉल डिटेल अदालत में पेश नहीं करने पर अलवर के राजगढ़ थाने के जांच अधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी दी. आखिर में जांच अधिकारी के माफी मांगने पर अदालत ने प्रकरण की सुनवाई एक दिन के लिए टालते हुए जांच अधिकारी को संबंधित रिकॉर्ड पेश करने को कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शंकर लाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्ती: सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा कि गत 12 अगस्त के आदेश की पालना में आरोपी के फोन की कॉल डिटेल से जुड़ा रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं किया. इस पर जांच अधिकारी ने कहा कि वह रिकॉर्ड नहीं लाए हैं. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कहीं वह आरोपी को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने जांच अधिकारी को जेल भेजने की चेतावनी देते हुए कहा कि 26 अगस्त को रिकॉर्ड पेश किया जाए, वरना कोर्ट अपने स्तर पर आदेश देगी.

पीड़िता के वकील का आरोप: पीड़िता के वकील बाबूलाल बैरवा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था. वहीं बाद में उसका विवाह तय होने पर उसके मंगेतर को भी फोन कर जान से मारने की धमकी दी. जिसके चलते शादी के कुछ दिन पहले ही मंगेतर ने विवाह करने से इनकार कर दिया. सामाजिक रिवाजों के चलते आनन फानन में दूसरे लड़के से पीड़िता का विवाह कराया गया. पीड़िता के वकील ने अदालत में आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने आरोपी को बचाने के उद्देश्य से अनुसंधान किया है और आदेश के बावजूद अदालत में रिकॉर्ड पेश नहीं किया.

