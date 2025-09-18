ETV Bharat / state

3 साल तक सोशल मीडिया से दूरी रखने की शर्त पर युवक को मिली जमानत

युवक को तीन साल तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश. जानिए पूरा मामला...

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट 23 साल की विवाहिता के फोटो और वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में 19 वर्षीय नवयुवक आरोपी को तीन साल तक सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की दूसरी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.

अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई है कि वह साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा. इसके साथ ही पीड़िता और उसके परिवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं करेगा. वहीं, आरोपी शपथ पत्र पेश करेगा कि उसके पास पीड़िता या उसके परिवार के किसी सदस्य की कोई फोटो और वीडियो नहीं है और यदि है तो रिहाई से पहले उसे स्थायी रूप से नष्ट किया जाएगा.

अदालत ने कहा कि आरोपी जमानत लेने के बाद पीड़िता या उसके परिजनों से संबंधित कोई भी संदेश WhatsApp या टेलीग्राम सहित अन्य किसी भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करेगा. अदालत ने कहा यदि किस भी शर्त की अवहेलना हुई तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है.

पढ़ें : हाईकोर्ट में दो बड़े मामले: छात्रसंघ चुनाव याचिकाओं की सुनवाई 15 को, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रार्थी को राहत

जमानत याचिका में अधिवक्ता गिरीश खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है. उसका आपराधिक इतिहास नहीं है और ना ही उसके भागने के अंदेशा है. इसके अलावा मामले में आरोप पत्र पेश होकर पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं. याचिकाकर्ता पीड़िता या उसके परिजनों से जुड़ा कोई भी वीडियो और फोटो पोस्ट नहीं करेगा.

इसके अलावा स्वयं या काल्पनिक नाम से सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा. उसे पहली जमानत याचिका पीड़िता के बयान दर्ज होने के बाद पेश करने की छूट देते हुए वापस लेने की अनुमति दी गई थी. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इंस्टाग्राम के फर्जी अकाउंट से 23 वर्षीय विवाहिता के वीडियो और फोटो अपलोड किए हैं.

पीड़िता ने गत 21 फरवरी को हिंडौन के सदर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी. याचिकाकर्ता ने वैवाहिक संबंधों में खलल डालने की कोशिश की है. इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH GETS BAILSTAYING AWAY FROM SOCIAL MEDIAसोशल मीडिया से दूरी रखने की शर्तफोटो और वीडियो एडिटRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.