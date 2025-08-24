ETV Bharat / state

सूरवाल के बाद अब जड़ावता गांव में बने बाढ़ के हालात,पानी से खेत खाई में हुआ तब्दील - SAWAI MADHOPUR FLOOD

जड़ावता गांव में मकान-स्कूल खतरे में, खेतों में बनी खाई से ग्रामीण दहशत में.

पानी से खेत खाई में हुआ तब्दील
पानी से खेत खाई में हुआ तब्दील (फोटो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 11:19 PM IST

सवाई माधोपुर: जिले में हुई भारी बारिश ने चारोx ओर पानी पानी कर दिया. बारिश से जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं. बरसात के चलते जड़ावता गांव में भी बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं. पानी के तेज बहाव से गांव के खेत दरिया और खाईयों में तब्दील हो गए . गांव के नजदीक खेतों में पानी के कटाव से इतनी गहरी गई हो गई कि एक मकान ,दो दुकान और दो मंदिर खाई में समा गए है . पानी का तेज बहाव अभी भी लगातार जारी है और खेतों में बनी करीब 50 फिट गहरी खाई बढ़ती ही जा रही है ,जिससे नजदीक के अन्य दो मकानों सहित ओर भी मकानों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है . वही गांव का सरकारी स्कूल भवन भी खाई में समाने की कगार पर है. स्कूल प्रधानाचार्य ने भवन की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर को भी पत्र लिखा है.

गांव में हालात बिगड़ते देख प्रदेश के आपदा प्रबंधन एंव सवाई माधोपुर से विधायक डॉक्टर किरोडी लाल मीणा मौके पर पहुंचे और हालातो का जायजा लेने के साथ ही इस आपदा से बचाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने कहा कि सरकार आमजन की सुरक्षा और राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. किसी भी आपात परिस्थिति में प्रशासन एवं बचाव दल पूरी तरह सतर्क हैं और प्रभावित गांवों में हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है.

कटाव और जलभराव ने बढ़ाई चिंता : जिले में बीते तीन दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. खासकर गंगापुर सिटी क्षेत्र के जड़ावता गांव में हालात बेहद भयावह हो गए हैं. बाढ़ जैसी स्थिति के कारण गांव के खेत खलिहान जलमग्न हो चुके हैं और लगातार पानी के कटाव से खेतों में 50 फीट से ज्यादा गहरी खाइयां बन गई हैं, जो जानलेवा खतरा बनती जा रही हैं. जड़वता गांव में अतिवृष्टि के चलते हालात बिगड़ने ओर समय पर सहायता नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों में जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है. जिले में हुई अतिवृष्टि से जड़ावता गांव लगभग पूरी तरह जलमग्न है. पानी का आलम यह है कि खेत कटकर खाईयों में तब्दील हो गए. गांव में दहशत का माहौल है. लोगों के घर ढहने के डर से कई परिवार रातें खुले में बिता रहे हैं. खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और अमरूद के बगीचे पानी में डूब चुके हैं.

एनडीआरएफ राहत कार्य : तीन दिन बाद आज कलेक्टर , एसपी , एसडीएम एनडीआरएम की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. वही सेना को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि खाई के कटाव को रोका जा सके. आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और गांव के हालातों का जायजा लिया . हालात की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर निर्देश दिए . डॉ. मीणा के साथ जिला कलेक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वा, उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह , तहसीलदार मदनलाल मीणा, आर्मी की रैपिड 18 डिवीजन के मेजर तूफेल मोहम्मद और मेजर अभिनव राय, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद रहीं.

जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता अरुण शर्मा के नेतृत्व में नहर से आ रहे पानी को रोकने के लिए रेत और मिट्टी के कट्टे लगवाए जा रहे हैं, लेकिन पानी के बहाव की तीव्रता इतनी अधिक है कि प्रयास पर्याप्त नहीं साबित हो पा रहे. खेतों में बन चुकी खाई लगातार गहराती जा रही है, जिससे आसपास के अन्य मकानों के भी गिरने का खतरा बना हुआ है. मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने गांव में कटाव और जलभराव से प्रभावित घरों एवं मंदिर की सुरक्षा को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा लिया. पानी की धारा को डायवर्ट करने के लिए प्रशासन और सेना ने संयुक्त रूप से विभिन्न विकल्पों पर चर्चा कर, मंत्री डॉ. मीणा ने मौके पर खड़े रहकर नहर के अवरोध को हटवाया तथा पानी की धारा को दो–तीन अलग-अलग दिशाओं में मोड़कर निकासी सुनिश्चित करवाई. इस दौरान मंत्री डॉक्टर किरोडी लाल मीणा खुद एलएनटी मशीन पर सवार होकर पानी के बहाव को डायवर्ट कराते नजर आये.

