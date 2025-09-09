ETV Bharat / state

सेना ने 21 लोगों को बचाया, बच्चों-बुजुर्गों को कंधे पर बिठाकर पहुंचाया सुरक्षित जगह

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विभाग) की ओर से मंगलवार को जारी बयान के अनुसार, गोल्डन कटार डिविजन के सैनिकों ने त्वरित और समन्वित मानवीय प्रयास से 7 और 8 सितंबर 2025 को राजस्थान के बाड़मेर जिले के दसूरिया गांव के महिलाओं और बच्चों सहित 21 ग्रामीणों को सफलतापूर्वक बचाया है.

जयपुर/बाड़मेर: राजस्थान के अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश से जलभराव वाले इलाकों में भारतीय सेना के बचाव एवं राहत अभियान भी जारी है. बाड़मेर जिले के एक गांव में भारी बारिश के कारण जलभराव के हालात में सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपेरशन चलाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया और उन्हें रसद सामग्री व दवाइयां मुहैया करवाई. कमर तक भरे पानी के बीच सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपेरशन चलाया और बच्चों-बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

सरपंच के आग्रह पर शुरू किया ऑपेरशन : इस बयान में बताया गया कि बाड़मेर जिले की बाखासर ग्राम पंचायत के सरपंच भंवरलाल बामणिया के अनुरोध पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. रैप्टर ब्रिगेड की एक इन्फैंट्री बटालियन की क्विक रिएक्शन टीम ने शीघ्रता से प्रभावित गांव में पहुंच कर प्रतिकूल मौसम और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद 12 लोगों को बचाया. इसके बाद, उसी ब्रिगेड की एक आर्म्ड रेजिमेंट के जवानों ने बचाव अभियान में भाग लिया और इस संयुक्त प्रयास के परिणामस्वरूप 9 और ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला गया.

भारतीय सेना का बचाव एवं राहत अभियान (ETV Bharat Barmer)

पहले भी सेना ने कई जगह चलाए रेस्क्यू ऑपेरशन : इस पूरे ऑपेरशन में कुल 21 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. एसडीआरएफ का भी इस अभियान में सहयोग रहा. बता दें कि इससे पहले भी भारतीय सेना की ओर से प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात और जलभराव वाले इलाकों में रेस्क्यू ऑपेरशन चलाया गया था. कोटा, बूंदी के साथ ही कई अन्य इलाकों में भी भारतीय सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपेरशन चलाकर कई लोगों को सुरक्षित बचाया है.