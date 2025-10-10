ETV Bharat / state

RUHS काउंसलिंग 2025: बिना एंट्रेंस टेस्ट भी मिलेगा मौका, कैंडिडेट ले सकेंगे यूजी व पीजी कोर्स में एडमिशन

राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ( ETV Bharat Kota )

Published : October 10, 2025

कोटा : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) के संघटक व संबद्ध कॉलेज में बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन के लिए तीसरे राउंड काउंसलिंग की घोषणा की गई है. यूजी व पीजी कोर्सेज में काउंसलिंग 13 अक्टूबर से शुरू होगी. इसमें खास बात यह है कि इस बार आरयूएचएस ने यूजी व पीजी में एडमिशन के लिए तीन अलग-अलग एंट्रेंस टेस्ट लिए थे, जिनके जरिए ही एडमिशन होना था. लेकिन अब यह नियम तीसरे राउंड की काउंसलिंग में आरयूएचएस ने हटा दिया है. कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आरयूएचएस के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत तीसरे राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है. इसमें बताया गया है कि यूजी व पीजी ऐडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया था जिसमें आरयूएचएस ने सीयूईटी 2025, पीजी एंट्रेस टेस्ट 2025 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 आयोजित किया गया था. जिनके जरिए ही यूजी और पीजी के कोर्सेज में एडमिशन देना था, लेकिन इन तीनों एंट्रेंस टेस्ट में भाग नहीं लेने वाले कैंडिडेट भी ले सकते हैं. हालांकि उन कैंडिडेट को खाली सीट्स पर ही एडमिशन दिया जाएगा, वहीं प्राथमिकता इन तीन परीक्षाओं को देने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी. इसे भी पढ़ें: नीट यूजी 2025 : राजस्थान की काउंसलिंग के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी, 17 को सीट एलॉटमेंट