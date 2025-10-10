RUHS काउंसलिंग 2025: बिना एंट्रेंस टेस्ट भी मिलेगा मौका, कैंडिडेट ले सकेंगे यूजी व पीजी कोर्स में एडमिशन
RUHS और MMU के यूजी-पीजी कोर्सेज में 13 अक्टूबर से एडमिशन.
Published : October 10, 2025 at 10:05 AM IST
कोटा : राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी (MMU) के संघटक व संबद्ध कॉलेज में बैचलर्स और मास्टर्स कोर्सेज में एडमिशन के लिए तीसरे राउंड काउंसलिंग की घोषणा की गई है. यूजी व पीजी कोर्सेज में काउंसलिंग 13 अक्टूबर से शुरू होगी. इसमें खास बात यह है कि इस बार आरयूएचएस ने यूजी व पीजी में एडमिशन के लिए तीन अलग-अलग एंट्रेंस टेस्ट लिए थे, जिनके जरिए ही एडमिशन होना था. लेकिन अब यह नियम तीसरे राउंड की काउंसलिंग में आरयूएचएस ने हटा दिया है.
कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आरयूएचएस के रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके तहत तीसरे राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है. इसमें बताया गया है कि यूजी व पीजी ऐडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट लिया था जिसमें आरयूएचएस ने सीयूईटी 2025, पीजी एंट्रेस टेस्ट 2025 और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 आयोजित किया गया था. जिनके जरिए ही यूजी और पीजी के कोर्सेज में एडमिशन देना था, लेकिन इन तीनों एंट्रेंस टेस्ट में भाग नहीं लेने वाले कैंडिडेट भी ले सकते हैं. हालांकि उन कैंडिडेट को खाली सीट्स पर ही एडमिशन दिया जाएगा, वहीं प्राथमिकता इन तीन परीक्षाओं को देने वाले कैंडिडेट को दी जाएगी.
शेड्यूल के अनुसार तीसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स 13 अक्टूबर को जारी होगी. एडमिशन लेने के इच्छुक कैंडिडेट 13 से 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. कैंडिडेट 13 से 21 अक्टूबर तक चॉइस ऑनलाइन भर सकेंगे. वहीं 23 अक्टूबर को तीसरे राउंड का ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट जारी होगा. जिसके बाद 24 से 28 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक आवंटित कॉलेज में कैंडिडेट को जॉइनिंग देनी होगी. इस पूरी प्रक्रिया के बाद 28 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सभी कॉलेजों को एडमिशन ले चुके कैंडीडेट्स की लिस्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
तीसरे राउंड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल:-
- 13 अक्टूबर: सीट मैट्रिक्स जारी
- 13 से 16 अक्टूबर: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- 13 से 21 अक्टूबर: ऑनलाइन चॉइस फॉर्म भरना
- 23 अक्टूबर: सीट अलॉटमेंट परिणाम जारी
- 24 से 28 अक्टूबर (दोपहर 3 बजे तक): आवंटित कॉलेज में जॉइनिंग
- 28 अक्टूबर (शाम 5 बजे तक): सभी कॉलेजों को एडमिशन लिस्ट अपलोड करनी होगी
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इन कोर्सेस में बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग ( BSc Nursing), मास्टर्स ऑफ साइंस इन नर्सिंग ( MSc Nursing), मास्टर्स ऑफ साइंस इन मेडिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी (BPT), पैरामेडिकल यूजी कोर्सेज में बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी (BRT), बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (Bsc MLT), बैचलर ऑफ आप्थाल्मिक टेक्निक्स (Bsc Oph Tech), फार्मेसी यूजी कोर्सेज में बैचलर ऑफ फार्मेसी (Bpharma), डिप्लोमा इन फार्मेसी (Dpharma), मास्टर्स ऑफ फार्मेसी (Bpharma), पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, पैरामेडिकल पीजी कोर्सेज व पीजी डिप्लोमा इन परफ्यूशन टेक्नोलॉजी शामिल है.