जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ढाई हजार किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री सीज

September 23, 2025

जयपुर: मिलावट को लेकर चिकित्सा विभाग ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की टीम ने जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 2500 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को सीज किया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन पर CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. डॉ. मित्तल ने बताया की राजधानी के गोनर रोड स्थित एजेंसी और उससे जुड़े गोदाम में नकली सॉस, मेयोनीज और एक्सपायरी खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने का मामला सामने आया. जिसके बाद टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मौके से भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था. उन्होंने बताया कि करीब ढाई हजार किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को टीम ने मौके से जब्त कर सीज कर दिया है. इसके साथ ही, एजेंसी में एक ब्रांड के नाम से पैक की गई मेयोनीज और बिना लेबल वाली सॉस की बोतलें बरामद हुईं हैं. पढ़ें : टैंकरों से पेट्रोल चोरी और मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार