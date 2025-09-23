ETV Bharat / state

जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़, ढाई हजार किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री सीज

चिकित्सा विभाग की बड़ी कार्रवाई. जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़.

Rajasthan Health Department
नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ (ETV Bharat Jaipur)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 23, 2025

जयपुर: मिलावट को लेकर चिकित्सा विभाग ने जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की टीम ने जयपुर में नकली सॉस-मेयोनीज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और 2500 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को सीज किया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन पर CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

डॉ. मित्तल ने बताया की राजधानी के गोनर रोड स्थित एजेंसी और उससे जुड़े गोदाम में नकली सॉस, मेयोनीज और एक्सपायरी खाद्य सामग्री तैयार करने और बेचने का मामला सामने आया. जिसके बाद टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और मौके से भारी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री पाई गई, जिसे बाजार में खुलेआम बेचा जा रहा था. उन्होंने बताया कि करीब ढाई हजार किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को टीम ने मौके से जब्त कर सीज कर दिया है. इसके साथ ही, एजेंसी में एक ब्रांड के नाम से पैक की गई मेयोनीज और बिना लेबल वाली सॉस की बोतलें बरामद हुईं हैं.

फैक्ट्री सील : डॉ. मित्तल ने बताया कि सैम्पल जांच के लिए भेजे गए है और फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. त्योहारी सीजन के पहले दिन ही विभाग ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इससे न केवल बाजार में बिक रहे नकली उत्पादों पर लगाम लगेगी, बल्कि आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वाले ऐसे कारोबारी भी कानून के शिकंजे में आएंगे. डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि फैक्ट्री से जब्त की गई नकली सॉस, मेयोनीज और अन्य खाद्य सामग्री घटिया सामग्री से तैयार की जा रही थी.

सरसों तेल सीज : वहीं, जयपुर में मुहाना मंडी में भी जयपुर सीएमएचओ सेकंड की टीम ने एक अन्य कार्रवाई को अंजाम दिया है. जिसके तहत 22 टिन सरसों तेल सीज किए गए. इन टिन पर न तो मैन्युफैक्चरिंग का बैच नंबर था और न ही एक्सपायरी डेट.

जयपुर सीएमएचओ सेकंड डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि त्योहारी सीजन में सरकार ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चला रखा है. इसके तहत मुहाना मंडी में स्थित एक कंपनी पर छापा मारने पर लगभग 372 लीटर खाद्य तेल का स्टॉक मिला.

