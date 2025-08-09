Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नाबालिगों की बरामदगी में फेल पुलिस पर हाईकोर्ट सख्त, डीसीपी-एसपी को रोजाना निगरानी का आदेश - RAJASTHAN HIGH COURT

हाईकोर्ट ने लापता नाबालिगों की बरामदगी में लापरवाही पर सख्ती दिखाते हुए अफसरों को रोजाना थानों में एक घंटा निगरानी के आदेश दिए.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के दो थानों सहित कोटपूतली-बहरोड व डीग जिले के थाना इलाकों से लापता हुई नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने इन जिलों के डीसीपी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित थाने में रोजाना एक घंटा बैठकर मामले में चल रही जांच की मॉनिटरिंग करेंगे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चार अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस आयुक्त से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को तलब किया जा चुका है, लेकिन अभी तक लापताओं की बरामदगी नहीं हुई है. डीजीपी ने गत 7 अप्रैल को अदालत में पेश होकर लापताओं की बरामदगी के गंभीर प्रयास करने का आश्वासन दिया था. मामले में नामजद आरोपी होने के भी पुलिस न तो आरोपी और ना ही लापता की तलाश कर पाई है. अदालत ने जयपुर नॉर्थ के डीसीपी को रामगंज थाने, डीसीपी पश्चिम को मुरलीपुरा थाने, कोटपूतली-बहरोड़ के एसपी को हरसोरा थाने और डीग एसपी को संबंधित थाने में रोजाना एक घंटा ड्यूटी देने को कहा है.

इसे भी पढ़ें: 1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड : 4 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा स्थगित

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र से 29 मार्च 2022 को 15 साल की नाबालिग लड़की गायब हुई थी. जो आज तक बरामद नहीं हुई है. उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. वहीं जयपुर के रामगंज थाने से लापता 16 साल की नाबालिग 6 फरवरी 2024 से लापता है. इसके अलावा मुरलीपुरा थाने से लापता 14 साल की नाबालिग लापता चल रही है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले में पूर्व डीजीपी को तलब कर पुलिस के हाईटेक तरीके से कार्य नहीं नाराजगी जताई थी. अदालत ने डीजीपी को कहा था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जांच करती है. यदि किसी मामले में आरोपी या पीड़िता के सैकड़ों किलोमीटर दूर होने की जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने से पुलिस टीम वहां भेजी जाती है और कई दिनों बाद जब टीम वहां पहुंचती है तो आरोपी वहां से जा चुका होता है.

अब तक की घटनाएं :-

  • हरसोरा (कोटपूतली-बहरोड़): 29 मार्च 2022 से 15 वर्षीय नाबालिग गायब.
  • रामगंज (जयपुर): 6 फरवरी 2024 से 16 वर्षीय किशोरी लापता.
  • मुरलीपुरा (जयपुर): 14 साल की बच्ची अब तक नहीं मिली.

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के दो थानों सहित कोटपूतली-बहरोड व डीग जिले के थाना इलाकों से लापता हुई नाबालिगों की बरामदगी नहीं होने पर सख्ती दिखाई है. अदालत ने इन जिलों के डीसीपी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित थाने में रोजाना एक घंटा बैठकर मामले में चल रही जांच की मॉनिटरिंग करेंगे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश चार अलग-अलग बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

अदालत ने कहा कि मामले में पुलिस आयुक्त से लेकर पुलिस महानिदेशक तक को तलब किया जा चुका है, लेकिन अभी तक लापताओं की बरामदगी नहीं हुई है. डीजीपी ने गत 7 अप्रैल को अदालत में पेश होकर लापताओं की बरामदगी के गंभीर प्रयास करने का आश्वासन दिया था. मामले में नामजद आरोपी होने के भी पुलिस न तो आरोपी और ना ही लापता की तलाश कर पाई है. अदालत ने जयपुर नॉर्थ के डीसीपी को रामगंज थाने, डीसीपी पश्चिम को मुरलीपुरा थाने, कोटपूतली-बहरोड़ के एसपी को हरसोरा थाने और डीग एसपी को संबंधित थाने में रोजाना एक घंटा ड्यूटी देने को कहा है.

इसे भी पढ़ें: 1992 अजमेर ब्लैकमेल कांड : 4 आरोपियों को मिली उम्रकैद की सजा स्थगित

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के हरसोरा थाना क्षेत्र से 29 मार्च 2022 को 15 साल की नाबालिग लड़की गायब हुई थी. जो आज तक बरामद नहीं हुई है. उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. वहीं जयपुर के रामगंज थाने से लापता 16 साल की नाबालिग 6 फरवरी 2024 से लापता है. इसके अलावा मुरलीपुरा थाने से लापता 14 साल की नाबालिग लापता चल रही है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मामले में पूर्व डीजीपी को तलब कर पुलिस के हाईटेक तरीके से कार्य नहीं नाराजगी जताई थी. अदालत ने डीजीपी को कहा था कि पुलिस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर जांच करती है. यदि किसी मामले में आरोपी या पीड़िता के सैकड़ों किलोमीटर दूर होने की जानकारी मिलती है तो संबंधित थाने से पुलिस टीम वहां भेजी जाती है और कई दिनों बाद जब टीम वहां पहुंचती है तो आरोपी वहां से जा चुका होता है.

अब तक की घटनाएं :-

  • हरसोरा (कोटपूतली-बहरोड़): 29 मार्च 2022 से 15 वर्षीय नाबालिग गायब.
  • रामगंज (जयपुर): 6 फरवरी 2024 से 16 वर्षीय किशोरी लापता.
  • मुरलीपुरा (जयपुर): 14 साल की बच्ची अब तक नहीं मिली.

For All Latest Updates

TAGGED:

हाईकोर्ट आदेशराजस्थान पुलिसMISSING MINORSलापता नाबालिगRAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.