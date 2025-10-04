अधर में व्यावसायिक शिक्षा का भविष्य, 5155 पदों की तुलना में महज 2200 काबिज, वो भी सिर्फ दिसंबर तक
स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. पढ़िए क्या है कारण....
Published : October 4, 2025 at 3:05 PM IST
जयपुर : राजस्थान सरकार का स्किल इंडिया के तहत व्यावसायिक शिक्षा का प्रोजेक्ट लालफीताशाही में फंसा जा रहा है. प्रदेश में 5 हजार 155 स्किल टीचर्स की जगह महज 2 हजार 200 शिक्षक काम कर रहे हैं. दिसंबर में इन मौजूदा शिक्षकों के टेंडर भी खत्म हो जाएंगे. ऐसे में प्रदेश के जिन 4 हजार 155 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, वहां वर्ष 2026 में किस तरह छात्रों को स्किल्ड किया जाएगा, इस पर संशय बना हुआ है.
शिक्षकों की ही नहीं जॉब सिक्योरिटी : प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसी यानी ठेके पर अस्थाई नियुक्ति के भरोसे स्किल एजुकेशन दी जा रही है. बीजेपी सरकार के पिछले शासन काल में ये योजना लाई गई थी, जिसमें छात्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, ब्यूटी वेलनेस, कंप्यूटर, एग्रीकल्चर, आईटी, ऑटोमोबाइल, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग सहित 16 कोर्स संचालित किए गए थे. इन कोर्सेज के जरिए छात्र तो रोजगार हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक छात्रों को स्किल एजुकेशन दे रहे हैं, उनकी जॉब ही सुरक्षित नहीं. हर 3 महीने में उन्हें बेरोजगारी का डर सताता है.
पढे़ं. विवादों में घिरी RPSC में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को भी मौका
दिसंबर के बाद और संकट : राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि स्किल इंडिया के तहत 2014-15 से व्यावसायिक प्रशिक्षण के नाम से स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देना शुरू किया गया था. राजस्थान में 4 हजार 155 विद्यालयों में ये कोर्स संचालित हैं, जिनमें 5 हजार 155 पद हैं. ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि पिछला सत्र बिना व्यवसायिक प्रशिक्षकों के संपन्न हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले सत्र का पूरा बजट सरकारी विद्यालयों की ओर से उठा लिया गया और खर्च भी दिखा दिया गया. अब नया सत्र शुरू हुआ, जिसमें महज 2 हजार 200 प्रशिक्षक कार्यरत हैं, जिनका हाल ही में 3 महीने के लिए टेंडर बढ़ाया गया है, लेकिन दिसंबर बाद जो 2 हजार 200 प्रशिक्षक लगे हैं, उनका भविष्य भी अधर में है. हालांकि, सरकार का दावा है कि व्यवसायिक शिक्षकों को लगाया जाएगा, लेकिन इस पर संशय बना हुआ है.
पढे़ं. शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले
भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सभी स्कूलों में प्रशिक्षक नहीं हैं. कुछ स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक नहीं लगे, क्योंकि जिन एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उन्होंने भर्ती के नाम पर किसी शिक्षक से एक लाख तो किसी से दो लाख लेकर उन्हें नियुक्ति दी. इस वजह से शिकायत मिलने पर उनका टेंडर निरस्त कर दिया गया. अब जल्द नए टेंडर किए जाएंगे. दिलावर ने कहा कि यदि टेंडर निरस्त नहीं करते तो बहुत से आशार्थी लुटते, इसलिए पहले ये सोचा जा रहा है कि लूटपाट और भ्रष्टाचार को बंद करें. आगे भर्ती को लेकर अधिकारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अर्चन न आए, इसे ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है.
पढे़ं. शिक्षा विभाग को डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मिला गोल्ड स्कॉच अवॉर्ड
अपनाना चाहिए हरियाणा मॉडल : मंत्री के भ्रष्टाचार खत्म करने के बयान पर बेरोजगार यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि जब तक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षकों की भर्ती होती रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता. भ्रष्टाचार वाकई में खत्म करना चाहते हैं तो हरियाणा की तर्ज पर काम किया जा सकता है, जहां कौशल निवेश के नाम से योजना संचालित है. वहां प्राइवेट एजेंसियों की ओर से प्रशिक्षक नहीं लगाए जाते, बल्कि परमानेंट शिक्षक लगाए गए हैं, जिनका हर साल मानदेय भी बढ़ाया जाता है. जब तक टेंडर वाला या ठेके वाला सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता.
क्या भुला बैठे राष्ट्रीय शिक्षा नीति : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक अनिवार्य रूप से स्किल एजुकेशन दी जानी है, लेकिन राजस्थान में स्किल एजुकेशन देने वाले शिक्षकों की ही भर्ती नहीं की जा रही. जो शिक्षक वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं, उनकी जॉब भी अधर में लटकी हुई है.