जिंदा बम प्रकरण : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा-दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत
जयपुर के जिंदा बम प्रकरण में सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया.
Published : September 23, 2025 at 9:05 PM IST
जयपुर: शहर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद जिंदा मिले बम के मामले में अभियुक्तों को उम्रकैद के खिलाफ अपील पर राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया. अदालत ने शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी की अपील पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा था. जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस बीएस संधू अब 13 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे.
अपील में शाहबाज हुसैन और सरवर आजमी की ओर से अधिवक्ता फारुख अहमद व अन्य वकीलों ने कहा कि बम धमाकों में दर्जनों लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए थे. उस मूल मामले को लेकर दर्ज आठ एफआईआर में याचिकाकर्ताओं को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया था. ऐसे में यह मामला उसी घटना से जुड़ा है. इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है. जब मूल मामले में ही याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट बरी कर चुका तो जिंदा बम मामले में अलग से सजा देने का कोई आधार नहीं है. शाहबाज और सरवर के वकीलों ने कहा कि ऐसे में इस मामले में भी उन्हें दोषमुक्त किया जाए.
पढ़ें: जिंदा बम प्रकरण में गलता गेट थाने के तत्कालीन एसएचओ का बयान दर्ज - Jaipur Live Bomb Case
राज्य सरकार का जवाब : शाहबाज और सरवर की अपील का राज्य सरकार ने विरोध किया और जवाब पेश किया. सरकार ने जवाब में कहा कि जिंदा बम को लेकर पूरी कार्रवाई अलग चली है. अभियोजन पक्ष के बाद याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. ऐसे में निचली अदालत का आदेश सही है. अदालत ने इस मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई तय की. निचली अदालत में विशेष लोक अभियोजक रहे सागर तिवारी ने बताया कि बम कांड की विशेष अदालत ने दोनों याचिकाकर्ताओं समेत मोहम्मद सैफ और सैफुर्रहमान को गत 8 अप्रैल को उम्रकैद सुनाई थी.