ETV Bharat / state

सरकारी स्कूलों में दीवार पर दिखेगा मिड डे मील मेन्यू, ‘अतिथि माता’ रखेंगी गुणवत्ता पर नजर

राजस्थान सरकार ने मिड डे मील योजना में नए निर्देश जारी किए, अब स्कूल दीवारों पर मेन्यू अंकित होगा और ‘अतिथि माता’ गुणवत्ता परखेंगी.

स्कूल में भोजन करते बच्चे
स्कूल में भोजन करते बच्चे (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 6:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण (मिड डे मील) योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अब सभी राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील का साप्ताहिक मेन्यू स्कूल की मुख्य दीवार पर आकर्षक पेंटिंग के रूप में अंकित करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही विद्यालयों में छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी के लिए ‘अतिथि माता’ की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी.

अतिथि माता रखेंगी भोजन पर निगरानी: नए निर्देशों के अनुसार समय-समय पर विद्यार्थियों की माताओं या महिला अभिभावकों को ‘अतिथि माता’ के रूप में बुलाया जाएगा. उनकी उपस्थिति में भोजन वितरण होगा और उन्हें भोजन चखाकर राय दर्ज की जाएगी, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यालय-समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी. मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि साप्ताहिक भोजन का मेन्यू तय किया गया है और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण भी किए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें- शिक्षा सचिव का जयपुर दौरा: बच्चों के बीच बैठकर पढ़ाई और मिड डे मील की गुणवत्ता को परखा

तय हुआ साप्ताहिक मेन्यू: सरकार ने सोमवार से शनिवार तक का मेन्यू इस प्रकार तय किया है:

  • सोमवार: रोटी, दाल, सब्जी
  • मंगलवार: चावल, दाल, सब्जी
  • बुधवार: रोटी, दाल, सब्जी
  • गुरुवार: खिचड़ी (दाल, चावल, सब्जी युक्त)
  • शुक्रवार: रोटी, दाल, सब्जी
  • शनिवार: रोटी, दाल, सब्जी

आदेश के मुताबिक सप्ताह में एक दिन फल देना भी अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन देना आवश्यक होगा.

गुणवत्ता और स्वच्छता पर कड़ी नजर: मिड डे मील आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहरी क्षेत्रों में अक्षय पात्र ट्रस्ट या अन्य एनजीओ भोजन उपलब्ध कराते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी कुक कम हेल्पर की होती है, उन्हें साफ पानी से भोजन पकाने, पानी की टंकियों की नियमित सफाई और रसोईघर व बर्तनों की स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी. भोजन वितरण से पहले ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्य भोजन चखकर गुणवत्ता की पुष्टि करेंगे और इसे ‘भोजन परीक्षण रजिस्टर’ में दर्ज करेंगे.

इसे भी पढ़ें- सरकारी स्कूलों में उधारी का मिड डे मील, कुक कम हेल्पर्स को भी 2 माह से नहीं मिला मानदेय

बजट बढ़ाने की मांग: इस बीच राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि नए आदेशों में हर दिन दाल और सब्जी दोनों पकाने का प्रावधान है, जबकि पहले साप्ताहिक मेन्यू में इनमें से एक बनाने की छूट थी, लेकिन सरकार ने कुकिंग कन्वर्जन रेट (कक्षा 1 से 5 के लिए ₹6.78 और कक्षा 6 से 8 के लिए ₹10.17 प्रति विद्यार्थी) में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. ऐसे में बिना अतिरिक्त बजट और संसाधनों के इन नए निर्देशों की पालना करना कठिन होगा, इसलिए सरकार से बजट बढ़ाने की मांग उठाई गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

सरकारी स्कूलRAJASTHAN EDUCATIONमिड डे मील योजनाRAJASTHAN GOVERNMENTMIDDAY MEAL MENU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.