जयपुर: राजस्थान में स्पोर्ट्स एक्ट को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. करीब 20 साल बाद राज्य सरकार स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में बड़ा बदलाव करने जा रही है. यह बदलाव सिर्फ कानूनी सुधार नहीं, बल्कि राज्य के खेल ढांचे को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है. इस मामले में खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का कहना है कि वर्तमान एक्ट पुराना हो चुका है. देश का टारगेट वर्ष 2036 ओलम्पिक है, ऐसे में एक्ट में बदलाव की जरूरत है.
माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में नया संशोधित स्पोर्ट्स एक्ट पेश किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ खेल संघों की जवाबदेही तय होगी, बल्कि उन खेलों को भी औपचारिक मान्यता मिल सकेगी, जो अब तक सिस्टम में जगह नहीं बना सके थे. साथ ही खेल संघों की मनमानी पर भी लगाम लग सकेगी.
पढ़ें: स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की बैठक, निष्क्रिय खेल संघों की मान्यता खत्म करने का फैसला
राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट 2005 को राज्य में खेल संघों के पंजीकरण, मान्यता और उनके नियमन के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन वक्त के साथ खेल जगत में बदलाव आया. नए खेल अस्तित्व में आए, खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी तेज हो गई. मौजूदा एक्ट के तहत नए खेलों का पंजीकरण बाधित हो रहा है, जिससे ना तो उन्हें आधिकारिक मंच मिल पा रहा है, ना ही खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं का लाभ.
नए स्पोर्ट्स एक्ट के मुख्य उद्देश्य:
- नए खेलों को मान्यता देना: अब तक जिन खेलों को कानूनी रूप से पहचान नहीं मिल पाई थी, वे नए एक्ट के जरिए पंजीकृत हो सकेंगे. इससे युवा खिलाड़ियों को अवसर और संसाधन मिल सकेंगे.
- खेल संघों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना: नए एक्ट में खेल संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और वित्तीय जवाबदेही तय करने के प्रावधान होंगे.
- मनमानी पर लगाम: लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि कुछ खेल संघ निजी स्वार्थ के तहत संचालित होते हैं. नया कानून इनपर प्रभावी नियंत्रण ला सकेगा.
- सरकारी नियंत्रण और निगरानी: राज्य सरकार खेल संघों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकेगी, जिससे योजनाओं का लाभ सही खिलाड़ियों तक पहुंचे.
- क्रिकेट भी दायरे में: राज्य सरकार क्रिकेट संघों पर भी नजर रखेगी. संभव है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जैसी बड़ी संस्थाओं पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण लागू किया जाए.
क्या होगा असर:
- खिलाड़ियों को मिलेगा अधिक अवसर: पंजीकृत खेलों की संख्या बढ़ने से खिलाड़ियों को सरकारी स्कीमों और प्रतियोगिताओं में भागीदारी का मौका मिलेगा.
- नवाचार और नए खेलों को बढ़ावा: खेलों की विविधता बढ़ेगी, जिससे फिटनेस और स्पोर्ट्स कल्चर को राज्य में नया आयाम मिलेगा.
- खेल संघों में जिम्मेदारी बढ़ेगी: संघ अब जवाबदेह होंगे और सरकारी नियमों का पालन करना होगा.