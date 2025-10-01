ETV Bharat / state

खांसी की दवा बनी 'मौत का घूंट': सिरप पीकर डॉक्टर बेहोश, एक मासूम की जान गई, मामले की जांच शुरू

सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि 25 सितंबर को सोनू अपने तीन वर्षीय बेटे गगन को जुकाम-बुखार और खांसी की शिकायत पर सीएचसी कलसाड़ा लेकर आए थे. चिकित्सकों ने बच्चे को सिरप दी . पिता को भी खांसी थी, इसलिए उन्हें खांसी की दवाई दिया गया. घर लौटकर बच्चे को दवा दी गई, जिसके बाद उसे बेहोशी जैसे लक्षण आए.परिजन बच्चे को पहले महुआ के निजी चिकित्सक डॉ. अशोक जैन के पास ले गए. जांच में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम निकला और वेंटिलेटर की जरूरत बताई गई. नाजुक हालत देखकर उसे जेकेलोन अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, हालांकि इलाज के बाद स्थिति सुधरी और 27 सितंबर को बच्चा डिस्चार्ज होकर घर लौट आया.

भरतपुर: जिले में खांसी की आम सिरप बच्चों और डॉक्टरों के लिए खतरा बन गई. तीन साल के मासूम को जुकाम-बुखार में यह सिरप देने के बाद हालत बिगड़ गई. बच्चे के परिजनों को भरोसा दिलाने के लिए डॉक्टर ने खुद वह दवा पी ली, इसके बाद वे भी सड़क पर बेहोश मिले. अब महुआ ब्लॉक में तीन और बच्चों पर भी इसी दवा का असर देखने को मिला, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है. मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने सिरप की सप्लाई और खपत पर रोक लगा दी है. बच्चे की मौत मामले की विभाग ने जांच शुरू कर दी है.

दवा लेकर डॉक्टर खुद भी हुए बेहोश: 26 सितंबर को परिजन मामले की शिकायत लेकर सीएचसी कलसाड़ा के डॉक्टर ताराचंद के पास पहुंचे. उन्होंने कहा कि दवा से कोई परेशानी नहीं होती. परिजनों को आश्वस्त करने के लिए डॉक्टर ने खुद सिरप लिया और साथ में मौजूद दो स्टाफ ने भी थोड़ी मात्रा में दवा खाई. कुछ ही मिनटों में स्टाफ को उल्टी और घबराहट होने लगी. डॉ. ताराचंद उसी दौरान सीएमएचओ ऑफिस के लिए रवाना हुए. रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बयाना और भरतपुर के बीच गाड़ी में बेहोशी की हालत में मिले. उन्हें तत्काल बयाना और फिर भरतपुर जिला अस्पताल लाया गया. बाद में बेहतर इलाज के लिए जयपुर के फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया. यहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

महुआ में एक बच्चे की मौत, जांच शुरू: सीएमएचओ डॉ गौरव ने बताया 30 सितंबर को यह मामला मीडिया में आने के बाद महुआ ब्लॉक से भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. यहां तीन बच्चों को इसी तरह की समस्या हुई, जिनमें से एक की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया. मामले की जांच की जा रही है. टीम ने परिजनों से संपर्क कर लिया है और चार घंटे में फैक्चुअल रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकार ने लगाया प्रतिबंध, सैंपल टेस्टिंग को भेजे: डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि निदेशालय को पूरी सूचना दी गई थी. इसके बाद आदेश जारी हुए कि फिलहाल सिरप की सप्लाई और खपत रोक दी जाए. कलसाड़ा सीएचसी से दवा के सैंपल जयपुर की लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि सिरप में खराबी थी या नहीं.