ETV Bharat / state

राजस्थान के घूमर नृत्य को ब्रांड के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी, सभी संभागों में होगा घूमर फेस्टिवल 2025

राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों पर 15 नवंबर को घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा.

Women performing Ghoomar dance
घूमर नृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 5:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: राजस्थान की पारंपरिक लोक नृत्य शैली घूमर का संरक्षण और ब्रांड राजस्थान के रूप में स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है. गुजरात के गरबा की तरह अब राजस्थान का घूमर भी बड़े पैमाने पर आयोजित कर प्रमोट किया जाएगा. राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर आगामी 15 नवंबर को 'घूमर फेस्टिवल 2025' का आयोजन किया जाएगा. घूमर फेस्टिवल की तैयारी को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समन्वय बैठक का आयोजन किया गया.

संभाग मुख्यालयों पर होगा आयोजन: बैठक में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर और कोटा पर 15 नवंबर की शाम 6 बजे 'घूमर फेस्टिवल 2025' का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में राजस्थानी वेशभूषा और लोकगीत के साथ प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इससे जैसे गुजरात का गरबा यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ, उसी तरह राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर घूमर को संरक्षण मिलेगा और घूमर ब्रांड राजस्थान की पहचान के रूप में स्थापित होगा.

Meeting regarding Ghoomar Festival
घूमर फेस्टिवल को लेकर बैठक (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: देसी गर्ल धोली मीणा बनीं घूमर की ब्रांड एम्बेसेडर, सात समंदर पार प्रदेश की संस्कृति का बजा डंका - Dholi Meena Ghoomar

रजिस्ट्रेशन फ्री: राठौड़ ने बताया कि बीकानेर में डॉ करणी सिंह स्टेडियम में विशाल आयोजन होगा. जहां दो बड़े स्टेज बनाए जाएंगे. साथ ही उद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि की ओर से देशी उत्पादों को प्रमोट करने वाली विभिन्न स्टॉल भी लगाई जाएगी. राठौड़ ने बताया कि 12 वर्ष से ऊपर की सभी बालिकाएं और महिलाएं इसमें प्रतिभागी बन सकेंगी. फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पर्यटन विभाग की साइट पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. रजिस्ट्रेशन एकल और ग्रुप दोनों रूप में करवाए जा सकेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी. फेस्टिवल में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी प्रतिभागियों को आयोजन के पश्चात ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा.

पढ़ें: राजस्थानी संस्कृति से सराबोर हुआ लंदन, घूमर कार्यक्रम में जमकर थिरके लोग - Rajasthani Cultural Gathering

पांच कैटेगरी में मिलेगा पुरस्कार: राठौड़ ने बताया कि पांच अलग-अलग कैटेगरी 'बेस्ट ग्रुप डांस', 'बेस्ट ग्रुप कॉस्टयूम', 'बेस्ट ग्रुप ज्वेलरी', 'बेस्ट ग्रुप सिंक्रोनाइजिंग', 'बेस्ट ग्रुप कोरियोग्राफर' में विजेता और उपविजेता को आकर्षक नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. एकल प्रस्तुति को पुरस्कार की श्रेणी से बाहर रखा गया है. केवल ग्रुप डांस में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. राठौड़ ने बताया कि फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 25 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच 7 दिन की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी. वर्कशॉप को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द ही रिलीज की जाएगी.

पढ़ें: एक भारत, श्रेष्ठ भारत की झलक: उदयपुर में वाइब्रेंट गुजरात में दिखा मेवाड़ी-गुजराती संस्कृति का अनूठा संगम

मिलेगी प्रोत्साहन राशि: पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राठौड़ ने बताया कि फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले ग्रुप में अगर 20 से अधिक सदस्य हुए, तो ग्रुप को कॉस्ट्यूम, वर्कशॉप इत्यादि को लेकर 500 रुपए प्रति सदस्य प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी. राठौड़ ने बताया कि फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले सभी प्रतिभागियों को रंग-बिरंगी राजस्थानी वेशभूषा में आना होगा. वेस्टर्न आउटफिट को अनुमति नहीं दी जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

GHOOMAR FESTIVAL AT DIVISIONAL HQघूमर फेस्टिवल 2025GHOOMAR FESTIVAL REGISTRATION SITEGHOOMAR AS BRAND RAJASTHANGHOOMAR FESTIVAL 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपावली से पहले देवगुरु बृहस्पति इन 3 राशियों को करेंगे मालामाल! करियर-व्यवसाय में तरक्की के योग!

निकाल दी हेकड़ी! संजू को चिढ़ाने चला पाकिस्तानी गेंदबाज, चैंपियन बनने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने काटा जमकर बवाल

29 सितंबर 2025 का राशिफल: सप्ताह के पहले दिन इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

नेतन्याहू ने अमेरिकी इंफ्लूएंसर से मुलाकात कर नए युग की चुनौतियों और सोशल मीडिया के प्रभावों पर चर्चा की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.