राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा तैयारी पूरी, 25 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, 38 जिलों में 1200 सेंटर पर होगा एग्जाम

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा ( फोटो ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 8:59 AM IST 4 Min Read

जयपुर : राजस्थान में चपरासी (4th ग्रेड भर्ती) पद पर 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ऐतिहासिक भर्ती परीक्षा में लगभग 25 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे. 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए आयोजित इस परीक्षा में कुल 53,749 पद भरे जाएंगे. प्रदेश के 38 जिलों में बने 1200 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा छह पारियों में आयोजित होगी. सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि प्रत्येक अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक और फेस स्कैनिंग होगी. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी रहेगी और परिणामों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉपी चेक के जरिए की जाएगी, ताकि नकल और फर्जीवाड़े की हर संभावना खत्म की जा सके. राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा तीन दिन 19, 20 और 21 सितंबर में कराई जा रही है. बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों की संख्या होने के कारण परीक्षा को छह पारियों में विभाजित किया गया है. ताकि हर पारी में समान संख्या में अभ्यर्थियों का प्रबंधन संभव हो. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल 53 हजार 749 पद दर्शाए गए हैं. उन्होंने पदों की संख्या बढ़ने की भी संभावना जताई है. 6 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में प्रत्येक पारी में करीब 4 लाख 15 हजार अभ्यर्थी उपस्थित होंगे. इसे भी पढ़ें: असिस्टेंट ग्रेड ग्रुप डी परीक्षा: कोटा से भरतपुर के बीच तीन दिन तक रोजाना चलेगी दो स्पेशल ट्रेन राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा तारीख: 19 से 21 सितंबर

कुल पद: 53,749

अभ्यर्थी: 25 लाख से अधिक

परीक्षा केंद्र: 1200 केंद्र, 38 जिले सख्त सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी : बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा से संबंधित समस्त मटेरियल हर जिले में पहुंचा दिया गया है और आवश्यक गोपनीय सामग्री भी नियत समय पर भेजी जा रही है. पेपर के मल्टीपल सेट और अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस से निकलना इसकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपायों में शामिल है. उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह के गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे और कई केन्द्रों में क्लासरूम लेवल पर भी सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. साथ ही केंद्रों पर पहुंचते ही अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि किसी तरह के अवैध उपकरण या नकल सामग्री को रोका जा सके.