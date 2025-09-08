ETV Bharat / state

वेल में कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक पारित

राजस्थान विधानसभा ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 8, 2025 at 4:17 PM IST

जयपुर: विधानसभा में सोमवार दोपहर दो बजे भोजनावकाश के बाद कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग लेकर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. इसी बीच विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू करा दी, लेकिन शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और सादुलपुर से विधायक मनोज न्यांगली ही इस पर विचार रख पाए. इसी दौरान कांग्रेस का हंगामा जारी रहा. स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को अपनी सीट पर जाकर चर्चा में भाग लेने की बात कही, लेकिन विपक्षी विधायक कानून-व्यवस्था पर चर्चा की मांग पर अड़े रहे. इसके बाद स्पीकर ने संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने हल्ला कर रहे कांग्रेस विधायकों से कहा कि राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक महत्वपूर्ण बिल है. अपने सीटों पर जाइए. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि निवेदन है कि एक दिन कानून-व्यवस्था पर चर्चा करवा दीजिए. विधानसभा में हंगामा... (ETV Bharat Jaipur)