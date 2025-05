ETV Bharat / state

पांचवीं बोर्ड परिणाम : 97.47 प्रतिशत पास, 5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को ए ग्रेड, मंत्री दिलावर ने कही बड़ी बात - 5TH BOARD RESULT

पांचवीं बोर्ड का परिणाम घोषित ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 30, 2025 at 3:04 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 3:32 PM IST 3 Min Read

जयपुर/भीलवाड़ा : प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार शुक्रवार को खत्म हुआ. प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन पांचवीं बोर्ड का परिणाम शुक्रवार को जारी किया गया. इसमें 97.47 फीसदी अभ्यर्थी सफल रहे, जबकि 31,550 अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे. खास बात ये है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने 81 से 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जो अब तक का श्रेष्ठ बताया जा रहा है. प्रदेश में 7 से 17 अप्रैल तक 5वीं की परीक्षा कराई गई. इसका रिजल्ट शुक्रवार को जारी हुआ. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जहाजपुर पंचायत समिति कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हुए परिणाम जारी करने की घोषणा की. परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 6 लाख 89 हजार 296 और प्राइवेट स्कूलों के 6 लाख 40 हजार 894 परीक्षार्थी शामिल हुए. इनमें 12 लाख 96 हजार 495 अभ्यर्थी सफल रहे. परीक्षा में दौसा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सीकर और अजमेर का परिणाम सर्वाधिक रहा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर, धौलपुर, जालोर, बीकानेर और जैसलमेर का परिणाम न्यूनतम रहा. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: राजस्थान 10वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट में छाईं बेटियां, सीकर ने हासिल किया पहला स्थान - RBSE 10TH RESULT

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने इन जिलों में अधिक ध्यान देने और परिणाम को अगले साल बेहतर देने के अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के निर्देशन में 5वीं का रिजल्ट जारी किया गया. परीक्षा में 13 लाख 30 हजार 190 परीक्षार्थी शामिल हुए. परिणाम 97.47% रहा. पास होने वालों में छात्रों का प्रतिशत 97.29% जबकि छात्राओं है 97.66 रहा. इस परिणाम को ग्रेड में बांटा गया. इस बार 5 लाख 2295 छात्रों ने 81 से 100% अंक प्राप्त करते हुए ए ग्रेड हासिल की. जबकि 31 हजार 550 अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्हें ई ग्रेड में रखते अगस्त में होने वाली सप्लीमेंट्री एग्जाम देने होंगे. 2145 का परिणाम रोका : कुणाल ने कहा कि 2145 छात्रों का परिणाम विभिन्न कारणों से रोका भी गया है. इनका परिणाम अलग से जारी किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा में फेल होता है तो फेल ही होगा जबकि अगले शैक्षणिक सत्र से होल्ड बैक पॉलिसी लागू की जाएगी. आपको बता दें कि बीते शैक्षणिक सत्र में 5वीं का पासिंग परसेंटेज 97.06 प्रतिशत रहा, जबकि इस बार 0.41% की वृद्धि होकर 97.47 प्रतिशत रहा. परिणाम में परीक्षार्थियों की अंक तालिका में अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्शाई जाएगी. ग्रेड तालिका में विषय वार प्राप्तांक पांच ग्रेडिंग कैटेगरी में बांटा है. इसमें 81 से 100% अंक में ए ग्रेड, 61 से 80% में बी ग्रेड, 41 से 60% सी ग्रेड, 33 से 40% डी ग्रेड और इससे कम अंक ई ग्रेड कहलाएंगे. विद्यार्थी विभागीय शाला दर्पण पोर्टल और पीएसपी पोर्टल पर परिणाम देख सकते हैं. बेटियां 0.37 प्रतिशत ज्यादा पास : उधर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर से पांचवीं का परिणाम जारी करते हुए कहा कि इस बार छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परिणाम 0.37 प्रतिशत ज्यादा रहा है. निजी क्षेत्र के बजाय सरकारी विद्यालय का बेहतर होता रिजल्ट हमारे लिए गौरव का विषय है. उन्होंने कहा कि 18,598 केंद्रों पर परीक्षा में कुल 13,30,190 विद्यार्थी शामिल हुए. इनमें 12,96,495 उत्तीर्ण हुए. कुल परिणाम 97.47% रहा, जो गत वर्ष से लगभग 0.41% ज्यादा है. इसमें छात्रों का पास होने का प्रतिशत 97.29 व छात्राओं का 97.66 फीसदी रहा.

Last Updated : May 30, 2025 at 3:32 PM IST