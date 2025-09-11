एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर
एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामला. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर. जानिए पूरा मामला...
Published : September 11, 2025 at 8:43 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती रद्द करने के संबंध में एकलपीठ की ओर से दिए आदेश पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है. एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा.
एसएलपी में अधिवक्ता ऋषभ संचेती ने कहा कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग कराने की छूट दी है. जबकि फील्ड ट्रेनिंग में कुछ हद तक ट्रेनी एसआई को स्वतंत्र निर्णय और काम करने की छूट दी जाती है. इसके अलावा एकलपीठ ने जिन रिपोर्ट्स के आधार पर भर्ती को रद्द करने योग्य माना था, खंडपीठ ने उन रिपोर्ट्स को अप्रमाणित मान लिया.
जबकि सुप्रीम कोर्ट राफेल केस में तय कर चुका है कि दस्तावेज किसी भी माध्यम से मिला हो, यदि वह सही है तो कोर्ट उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती. वहीं, यदि दागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कम होगा. वहीं, दूसरी ओर खंडपीठ के अपीलार्थी अमर सिंह व विक्रम पंवार की ओर से मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट पेश की गई है.
गौरतलब है कि कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर कर कहा था कि भर्ती में व्यापक स्तर पर नकल हुई है और एसओजी की रिपोर्ट में भी भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है. ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने के संंबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को दिशा-निर्देश जारी किए थे.
इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील पेश की थी. खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए सवाल खड़ा किया था कि एसओजी की रिपोर्ट बिना आरटीआई के एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं के पास कैसे आई.