ETV Bharat / state

पीएम का जन्मदिन : शिक्षा विभाग की मेगा पीटीएम , 10 लाख से ज्यादा अभिभावक पहुंचेंगे सरकारी स्कूलों तक

शिक्षा विभाग की बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 15, 2025 at 8:05 PM IST 3 Min Read

जयपुर: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कई आयोजन देखने को मिलेंगे, तो दूसरी ओर इस मौके पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की टीचर्स के साथ मीटिंग होगी. इस मौके को खास बनाने के लिए अभिभावक, शिक्षक और छात्र मिलकर 10 लाख पौधे भी लगाएंगे. सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक अहम बैठक के बाद इस आदेश को अमल में लाने की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि विद्यालयों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए जहां हर क्लास में एडमिशन लेने का फैसला लिया गया है. वहीं सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था को भी अमल में लाया जाएगा. मंत्री दिलावर ने इसके साथ ही ड्रॉपआउट बच्चों को स्टेट ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के भी निर्देश दिए. गौरतलब है कि विभाग 17 सितंबर को आयोजित होने वाली मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक मिलन) के अवसर पर 10 लाख पौधे लगाएगा. इससे पहले विभाग हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान के तहत एक ही दिन में 17 लाख से ज्यादा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधे लगाकर शिक्षा महकमा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है.