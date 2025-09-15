ETV Bharat / state

पीएम का जन्मदिन : शिक्षा विभाग की मेगा पीटीएम , 10 लाख से ज्यादा अभिभावक पहुंचेंगे सरकारी स्कूलों तक

शिक्षा विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पेरेंट-टीचर मीटिंग के आयोजन का फैसला लिया है.

Education Department Meeting
शिक्षा विभाग की बैठक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
जयपुर: एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कई आयोजन देखने को मिलेंगे, तो दूसरी ओर इस मौके पर राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की टीचर्स के साथ मीटिंग होगी. इस मौके को खास बनाने के लिए अभिभावक, शिक्षक और छात्र मिलकर 10 लाख पौधे भी लगाएंगे. सोमवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक अहम बैठक के बाद इस आदेश को अमल में लाने की जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि विद्यालयों में ड्रॉपआउट रोकने के लिए जहां हर क्लास में एडमिशन लेने का फैसला लिया गया है. वहीं सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था को भी अमल में लाया जाएगा. मंत्री दिलावर ने इसके साथ ही ड्रॉपआउट बच्चों को स्टेट ओपन स्कूल के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के भी निर्देश दिए.

गौरतलब है कि विभाग 17 सितंबर को आयोजित होने वाली मेगा पीटीएम (अभिभावक-शिक्षक मिलन) के अवसर पर 10 लाख पौधे लगाएगा. इससे पहले विभाग हरियालो राजस्थान 2.0 अभियान के तहत एक ही दिन में 17 लाख से ज्यादा दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों के पौधे लगाकर शिक्षा महकमा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है.

पढ़ें : स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, बाल वाहिनियों की निगरानी के आदेश

स्कूलों में ड्रॉपआउट घटाने के जतन : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को अधिकारियों की भी क्लास ली. इस दौरान उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यालयों में ड्रॉपआउट को नियंत्रित करने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रवेशोत्सव केवल कक्षा एक तक सीमित न रहकर कक्षा 5 से 8 और कक्षा 9 से 12 के लिए भी आयोजित किया जाएगा. इससे बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा और विद्यालयों से ड्रॉपआउट रोकने में मदद मिलेगी. शिक्षा मंत्री ने राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों, विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं और नवाचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया.

जुलाई 2026 तक हर विद्यार्थी तक पहुंचेंगी किताबें : शिक्षा विभाग ने यह दावा किया है कि मौजूदा सत्र में प्रदेश के 3 करोड़ 96 लाख किताबों को स्कूली छात्रों तक पहुंचाने में वह सफल रहे हैं. कोर्स की बाकी किताबों का वितरण भी विभाग जल्द से जल्द करने का दावा कर रहा है. शिक्षा मंत्री दिलावर ने इसके साथ ही अधिकारियों को पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ खेल सामग्री की गुणवत्ता तय करने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने आगामी शैक्षिक सत्र में 5 जुलाई तक हर एक विद्यार्थी तक सभी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है.

